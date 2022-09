Kelsey Albert veut vivre sa vie en chantant

L’auteure-compositrice-interprète Kelsey Albert a présenté une soixantaine de spectacles dans différents bars au cours de l’été, et ça se poursuit. Elle continue de chanter partout où elle va, et elle adore ça.

L’artiste originaire de Cocagne vient d’une famille de musiciens. «Ma mère est chanteuse. Elle ne chante pas trop devant le monde, mais elle est très musicale», dit Kelsey Albert.

Elle décrit son grand-père comme un grand musicien qui joue différents instruments, et son parrain joue de la base. Bref, la pomme ne tombe jamais loin de l’arbre. La musicienne dans l’âme a toujours rêvé vivre de sa passion.

«À l’âge de cinq ans, j’ai suivi des cours de violon, admet l’artiste. Ensuite, les cours de piano à 12 ans. C’est là que je me suis tournée vers la guitare. Je n’ai pas suivi de cours, j’ai appris moi-même à en jouer. Ma mère m’a montré trois petites notes: la D (ré), la G (sol) puis la A (la), et j’ai pris l’air toute seule. J’ai toujours chanté, j’ai tout le temps aimé chanter.»

Kelsey Albert présente des spectacles depuis environ quatre ans. «Présentement, ça fait deux ans que je joue beaucoup de musique dans les bars, les restaurants. J’ai participé au festival Inspire, au festival Acadie-Rock l’année passée. J’ai fait mon chemin là-dedans.»

La chanteuse âgée de 29 ans a sorti un premier simple anglophone intitulé When you kiss me en 2019. La chanson a été écrite par Marcia Gaudet. Cette dernière a d’ailleurs composé toutes les chansons de Kelsey Albert qui chante aussi en français.

Son dernier extrait sorti le 14 janvier est intitulé Pour l’amour de ton cœur. C’est aussi son premier en français. «Moi et mon équipe, on veut vraiment se lancer dans la musique francophone. Je suis Acadienne et je suis fière de ma langue et de ma culture. On va travailler dur pour sortir un EP francophone l’année prochaine», explique l’auteure-compositrice-interprète.

Puisque pour l’instant elle compte seulement quelques compositions, elle chante beaucoup d’interprétations lors de ses prestations. Elle compte d’ailleurs un vaste répertoire. «J’ai un peu de tout, mais j’ai de la musique française dans mes spectacles», affirme-t-elle.

L’été 2022 a été passablement occupé pour la chanteuse et musicienne. Elle a présenté en moyenne cinq à sept spectacles par semaine.

«C’est l’été où j’ai joué le plus. J’ai fait 60 spectacles de juin à août. J’ai voyagé dans la Péninsule acadienne avec des spectacles à la Brôkerie à Caraquet, j’ai été au Cielo à Shippagan et là je m’en vais à nouveau dans la Péninsule en octobre.» En fait, elle sera au bar le Traffik à Shippagan le 8 octobre.

Depuis qu’elle occupe un nouvel emploi, l’artiste acadienne a réduit ses prestations musicales à trois par semaine. «Je travaille pas mal dur pour ma musique. C’est vraiment ma passion», confie-t-elle.

Jeudi soir, elle était au Antlers Whisky Bar à Moncton. «Samedi, je vais faire partie d’un événement organisé par Downtown Moncton. Ça s’appelle Local Fest», informe-t-elle. L’événement a lieu à l’extérieur du Centre Avenir le 1er octobre. Kelsey Albert sera sur scène de 15h à 15h45.

L’artiste chante et joue de la guitare acoustique. «J’ai parfois des musiciens qui se joignent à moi. Comme là, j’ai un spectacle au Casino de Moncton le 13 octobre avec un pianiste et un saxophone. Ça va être vraiment cool.»

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle