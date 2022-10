Un premier roman sur la Seconde Guerre mondiale à l’âge de 16 ans

À l’âge de 16 ans, Samuel Jean Benoit de Néguac a publié son tout premier roman sur la Seconde Guerre mondiale.

Samuel Jean Benoit a commencé à écrire son roman il y a deux ans, quand il cherchait à s’occuper pendant le confinement. J’ai toujours eu une grande imagination. «J’ai toujours aimé écrire des histoires et la guerre est un sujet qui m’intéresse énormément, notamment les histoires de soldats d’infanterie», raconte Samuel Jean Benoit.

La fascination de l’adolescent pour les histoires de guerre vient de sa famille. Son oncle a été soldat, ayant notamment servi dans la Guerre du Golfe, en Afghanistan et en Égypte. C’est un grand modèle pour le jeune homme.

Samuel a aussi été formé comme cadet de l’air pour l’escadron 877 de Néguac et va bientôt rentrer dans la Milice de la Première réserve des Forces armées canadiennes.

Pendant l’écriture du roman, il a reçu beaucoup de conseils de l’auteur Sébastien Saulnier, qui est nul autre que le cousin de la mère de Samuel.

Son roman, intitulé Ma vie de guerre, raconte l’histoire de Samuel, un jeune homme envoyé au front en Europe. «Il y a beaucoup d’histoires touchantes durant la Seconde Guerre mondiale et aujourd’hui, peu de personnes savent ce qui s’est réellement passé. J’aimerais que les jeunes soient plus cultivés envers ça, c’est un sujet encore sensible et il ne reste plus beaucoup de vétérans. C’est quelque chose de bon à savoir de comprendre comment l’histoire s’est construite.»

Il a aussi réalisé les illustrations que l’on trouve un peu partout dans le livre.

Cela a pris du temps avant de voir son livre être finalement publié. Il est allé voir des maisons d’édition comme Bouton d’or Acadie de Moncton, ainsi que d’autres dans la région de Québec et de Montréal, toutes ont refusé son manuscrit.

«Quand je recevais des nouvelles, c’était soit pour dire que le livre n’était pas assez bon ou que j’étais encore mineur, ce qu’ils croyaient, selon moi, n’aurait pas été bon pour eux.

Après le refus des ces différentes maisons d’édition, ce sont finalement les Éditions de la francophonie qui ont décidé de publier son roman. «C’est quelque chose d’unique d’avoir un livre à mon nom. Il n’y a pas beaucoup de monde dans ma famille qui ont réussi cet exploit, mis à part le cousin de ma mère. Je suis le seul du côté de mon père.»

Samuel Jean Benoit sera présent au Salon du livre de la Péninsule acadienne pour présenter son roman. Le lancement officiel de son livre aura lieu le 16 octobre au Théâtre Richard-Denys de Néguac, avec par la suite des rencontres dans les écoles pour promouvoir son livre aux jeunes et leur explique l’importance de la Seconde Guerre mondiale.

Le roman traitant de la Seconde Guerre mondiale, Samuel a été beaucoup soutenu par les membres de la Légion royale canadienne de Néguac. Il a été ému par le fait que les personnes qu’il admire apprécient son travail.