La 22e Soirée des Éloizes consacre à nouveau Édith Butler

La présence sur scène d’Édith Butler et le prix hommage rendu à celle qui est qualifiée de «Mère de la musique acadienne» pour l’ensemble de sa carrière auront marqué la présentation de la 22e Soirée des Éloizes.

Plusieurs centaines de personnes ont pris part à l’événement présenté samedi soir à l’aréna de Petit-Rocher et qui était télédiffusé partout au pays.

Douze Prix Éloizes ont été remis pour l’occasion lors d’un gala qui clôturait près d’une semaine d’activités visant à souligner l’excellence artistique et le travail de création des artistes professionnels acadiens.

La soirée s’est ouverte avec un court montage visuel des plus beaux paysages de Petit-Rocher et de la trentaine de finalistes aux différents Prix Éloizes.

Entouré de quelques musiciens, Édith Butler a rapidement donné le ton au gala en interprétant sur scène Le tour du grand bois, la pièce-titre de son plus récent et 28e album en carrière.

Paul-Édouard Bourque a été le premier artiste à monter sur scène afin de recevoir un prix Éloizes.

Ce dernier a récolté le prix de soutien à la production artistique pour son travail d’accompagnement auprès de plusieurs artistes en arts visuels dans leur production artistique ainsi que dans la promotion de leur carrière.

Après le couronnement du meilleur de l’Acadie en arts visuels (Vicky Lentz), en soutien aux arts (le Dortoir du CCNB), en danse ou art du cirque(Monelle Doiron) et en théâtre (Caroline Bélisle), le Prix hommage a été décerné à Édith Butler pour l’ensemble de sa carrière.

Celle qui cumule plus de 50 ans de carrière, plus de 25 albums, deux millions de disques vendus, des centaines de spectacles et plus de 30 prix et distinctions a eu droit à deux longues ovations de la part du public présent au gala.

«C’est probablement le prix le plus émouvant que j’ai reçu, parce que je le reçois chez moi et il m’est donné par mes pairs», a affirmé l’artiste qui a soufflé 80 bougies en juillet dernier.

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, la lauréate du prix hommage a indiqué avoir un attachement particulier pour le village de Petit-Rocher.

«J’ai été monitrice pour des jeunes durant un été et c’est aussi à Petit-Rocher où j’ai acheté ma première voiture», a raconté Édith Butler, qui a aussi livré un vibrant hommage à ses ancêtres et à ses racines acadiennes lors de la soirée.

Peu après cet hommage bien senti à l’artiste originaire de Paquetville, le prix de l’année en arts médiatiques a été remis à Renée Blanchar, au grand plaisir du public réuni à l’aréna de Petit-Rocher.

Sans grande surprise, la cinéaste acadienne a été récompensée après la réalisation de son film Le silence, une œuvre troublante autour des agressions sexuelles perpétrées par des prêtres en Acadie.

«Ce prix est un appui pour mon travail, mais aussi un appui de la communauté artistique pour les survivants qui ont fait le film avec moi, qui ont accepté de témoigner et briser le silence en prenant la parole à propos d’un sujet difficile», a affirmé Renée Blanchar.

Peu de temps après, Claude Cormier causait une certaine surprise en mettant la main sur le prix de l’artiste de l’année en musique.

Grâce à son septième album intitulé Garde ton accent 2, le chanteur est devenu le premier artiste des Îles-de-la-Madeleine à remporter un prix aux Éloizes.

«C’est un rendez-vous avec l’histoire d’être le premier madelinot à remporter ce prix-là, je suis honoré et flatté d’être reconnu parmi les nôtres», a raconté Claude Cormier, surpris d’avoir coiffé au fil d’arrivée le groupe Cy et le chanteur Joseph Edgar.

Laurie LeBlanc est un autre artiste surpris de quitter Petit-Rocher avec un prix Éloizes dans sa valise.

Le populaire chanteur acadien a été désigné l’artiste s’étant le plus illustré à l’extérieur de l’Acadie pour son album When It’s Right It’s Right.

«Je suis très surpris d’avoir été préféré à Mathieu Chouinard et Phil Comeau, dont le film Belle-Île en Acadie a récolté plus de 400 prix à travers le monde, ça n’a pas de bon sens!», a souligné l’artiste originaire de Bouctouche.

Orchestrées par l’Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick (AAAPNB), les prochaines Éloizes auront lieu à Shédiac au printemps ou à l’automne 2024.

Laurie LeBlanc a été désigné l’artiste s’étant le plus illustré à l’extérieur de l’Acadie. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance Le prix de l’année en arts médiatiques a été remis à Renée Blanchar, récompensée pour son film Le silence. – Gracieuseté: Julie D’Amour-Léger pour l’AAAPNB

Liste des gagnants des Éloizes 2022

Soutien à la production artistique

Paul Édouard Bourque

Artistes en arts visuels de l’année

Vicky Lentz

Catégorie soutien aux arts

Le Dortoir (CCNB Péninsule acadienne)

Artiste de l’année en danse/arts du cirque

Monelle Doiron

Artiste de l’année en Théâtre

Caroline Belisle

Événement/spectacle de l’année

Les histoires nécessaires/Instrumental Stories

Artiste de l’année en arts médiatiques

Renée Blanchar

Découverte de l’année

Florence Brunet

Artiste de l’année en littérature

Jean Babineau

Artiste de l’année en musique

Claude Cormier

Artiste s’étant le plus illustré à l’extérieur de l’Acadie

Laurie LeBlanc

Prix hommage

Édith Butler