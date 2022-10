Après s’être fait connaître dans sa région natale du Madawaska dans le spectacle de L’Acadie des terres et forêts et, à plus grande échelle, lors ses présences dans la série télévisée Conséquences et au sein de la distribution de La mélodie du bonheur, Maude Cyr-Deschênes met à profit ses talents d’auteure-compositeure-interprète avec le lancement prochain de son EP: Nos saisons.

Ce mini-album de six chansons sera lancé le 13 octobre prochain. Il fait suite à un autre EP de quatre chansons qu’elle a réalisé en 2020, pendant le confinement. Intitulé À Montréal, il a été autoproduit et enregistré dans son appartement.

«J’écrivais toujours des chansons, mais j’avais le goût de faire quelque chose d’un peu plus produit, avec des musiciens et de meilleurs arrangements sonores. Avec six chansons, je crois que les gens pourront mieux comprendre mon style et ma façon d’écrire.»

S’inspirant de la sonorité pop folk de groupes des années 1970 comme Fleetwood Mac, Beau Dommage ou Harmonium, la jeune artiste multidisciplinaire parle de ses rencontres avec six personnages qui l’ont beaucoup marqué pendant la pandémie.

Elle parle, entre autres, d’un enfant à qui elle a enseigné et d’une personne qu’elle a rencontrée alors qu’elle travaillait dans un hôpital.

«Quand j’écris mes textes, je m’inspire beaucoup des gens autour de moi. Mes six chansons représentent six personnages différents que j’ai rencontrés pendant la pandémie (…) Je me suis rendu compte que mes personnages, qui sont à différentes étapes de leurs vies, avaient le même besoin, soit un besoin d’indépendance quelconque, ce que je n’avais pas remarqué, au début, en écrivant mes chansons.»

«Je n’avais pas les moyens»

Maude Cyr-Deschênes aurait pu essayer d’enregistrer un album complet, mais, comme elle a financé elle-même son projet, elle a plutôt décidé de se concentrer sur un projet de plus petite envergure.

«Je n’avais pas les moyens de me payer un album complet et que les résultats soient moyens. Je ne voulais pas faire un truc à moitié. Je voulais avoir un bon résultat et je voulais surtout que ce soit professionnel.»

Cette façon de faire lui permet aussi de tâter le terrain afin de voir à quel endroit ce projet pourra l’amener.

«C’est l’une des premières fois que je montais sérieusement mes chansons pour les enregistrer alors je voulais voir c’était quoi mon style. J’en écris d’autres des chansons et, à force d’écrire, mon style se précise.»

Le souhait de Maude Cyr-Deschênes est évidemment d’en arriver à la production d’un album complet d’au moins une dizaine de chansons.

D’ici là, la jeune femme est enthousiaste à l’approche du lancement de son EP dans moins de deux semaines.

«J’ai vraiment hâte de le voir sortir et de finir tout ça. J’ai vraiment hâte aussi de faire un spectacle. Ça fait vraiment longtemps que je rêve de faire un spectacle avec un “band” de musiciens. Ça fait quelques semaines que l’on pratique et ça va super bien.»

La mélodie du bonheur

Même si elle souhaite faire quelques spectacles sur scène dans le futur, l’artiste a tout de même un engagement de taille puisqu’elle sera de retour au sein de la distribution de la comédie musicale de La mélodie du bonheur qui sera sous la direction de Gregory Charles.

«On commence en novembre et on a des spectacles jusqu’à la mi-janvier alors je vais être pas mal occupée. Mais c’est sûr qu’après, j’aimerais vraiment faire des spectacles, spécialement au Nouveau-Brunswick et au Bas-Saint-Laurent, pour retrouver mes racines.»

Elle interprètera le rôle d’une religieuse et sera également la doublure du personnage de Liesl von Trapp.

«Ce sera complètement différent. À ma première expérience, j’étais une enfant, mais là ce sera complètement autre chose (…) Je me sens un peu nostalgique de faire un retour, surtout quand je vois les enfants qui pratiquent. Je me souviens encore des textes alors c’est rassurant aussi d’une certaine façon.»