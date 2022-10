Salon du livre de la Péninsule acadienne: fini le virtuel!

Le Salon du livre de la Péninsule acadienne a officiellement ouvert ses portes jeudi. Une soixantaine de kiosques présenteront les plus récents ouvrages des maisons d’éditions francophones du pays réunis à Shippagan.

En outre, une quarantaine d’auteurs participeront à des discussions, des tables rondes, des rencontres, des conférences et des entrevues. Cette année, les organisateurs ont particulièrement soigné la «programmation jeunesse».

Les écoles pourront visiter le Salon et différentes activités seront offertes aux plus jeunes: ateliers d’écriture, heures du conte, défis dessins, rencontres avec des personnalités appréciées des enfants, etc. La 19e édition du Salon fait suite à deux années tenues en mode virtuel.

Le grand public pourra donc visiter le Centre Rhéal-Cormier de Shippagan jusqu’à la clôture, dimanche à 16h. L’entrée est gratuite.