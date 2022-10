Le concert du 100e anniversaire du Théâtre Capitol acclamé par le public

C’était jour de célébration au Théâtre Capitol à Moncton jeudi. Salués par une vibrante ovation, Gregory Charles et l’orchestre Tutta Musica dirigé par Antonio Delgado ont offert un formidable voyage dans le temps en chanson et en musique.

Le 6 octobre 1922, le Théâtre Capitol accueillait ses premiers spectateurs pour le visionnement du film muet My Old Kentucky Home accompagné d’un orchestre de 10 musiciens dirigé par une femme. Plus de 1400 personnes avaient assisté à cette projection.

Un siècle plus tard, la direction du théâtre a eu envie de souligner cet anniversaire en présentant un grand concert bilingue qui revisite 100 ans d’histoire en musique et en images. Accompagné des 25 musiciens de l’Orchestre Tutta Musica, sous la direction du maestro Antonio Delgado, le pianiste et chanteur Gregory Charles a offert un tour de chant riche et varié à travers dix décennies, des années 2000 à 1920. Le tout accompagné de projections d’images d’époque.

«J’ai passé les dernières années à faire le tour du Canada à dire que le Capitol de Moncton est la meilleure salle au Canada. Ce n’est même pas une blague. C’est la meilleure salle parce que c’est tellement intime, c’est grand, c’est très beau, mais c’est intime et c’est aussi la meilleure salle à cause des gens qui y sont habituellement assis», a déclaré le chanteur accueilli par un tonnerre d’applaudissements.

Une belle complicité s’est installée entre l’orchestre et le pianiste. Visiblement très heureux d’être de la fête, l’artiste québécois a confié avoir des souvenirs fantastiques de chacun de ses passages à Moncton.

«J’ai aussi le souvenir que d’habitude, on commence le soir et on finit dans la nuit», a poursuivi Gregory Charles qui a donné un concert de près de trois heures.

Des chansons qui ravivent des souvenirs

Célébrer 100 ans de musique relève de l’exploit. Les quelque 600 spectateurs qui ont acclamé les musiciens à plusieurs reprises étaient conquis à l’issue de cette soirée animée par les comédiens et chanteurs Josée Boudreau et Curtis Sullivan. Les deux maîtres de cérémonie ont même prêté leur voix sur quelques pièces.

«Le temps d’une soirée, on parcourt 100 ans. C’est incroyable et avec la qualité de l’orchestre qui accompagne Gregory… Même les maîtres de cérémonie nous ont chanté des chansons en français et en anglais avec toutes les belles photos d’époque, ça vient rejoindre, je pense, chacune des personnes dans la salle. C’est un cadeau que le Capitol nous fait», a affirmé une spectatrice de Néguac, Carole McLaughlin.

Cette dernière se souvient de sa jeunesse alors qu’elle se rendait à Moncton pour voir des films au Théâtre Capitol.

Dès les premières notes des chansons, les spectateurs avaient des éclairs dans les yeux. À plusieurs reprises, le théâtre s’est transformé en immense chorale ou en salle de danse. Il faut dire que Gregory Charles est une véritable bombe d’énergie et un animateur de foule hors du commun.

D’autres spectatrices comme Jocelyne Desjardins-Melanson de Montréal et sa nièce Cara-Lynn Melanson de Moncton, ont souligné la qualité exceptionnelle du spectacle et le travail immense qui a été accompli. Une soirée teintée de nostalgie qui leur a fait vivre de beaux souvenirs.

«Pour moi c’est vraiment de revenir au Capitol avec beaucoup d’enthousiasme, puis je pense que Gregory Charles était la personne tout indiquée pour justement nous amener ensemble. Le choix musical, les musiciens, les photos qui ont été recherchées, c’est fantastique», a exprimé avec émotion Cara-Lynn Melanson qui assiste régulièrement à des spectacles dans ce théâtre.

La directrice générale Kim Rayworth et toute l’équipe du théâtre étaient en mode célébration jeudi.

«Toute la journée, on a essayé de se mettre dans les souliers des spectateurs d’il y a 100 ans. Je ne peux m’imaginer le sentiment d’excitation que les gens avaient quand le Théâtre Capitol a ouvert ses portes», a commenté Mme Rayworth.

Celle-ci estime que Gregory Charles était le choix idéal pour ce concert qui se voulait rassembleur. L’artiste qui a donné plusieurs concerts au Capitol est aimé du public et a développé un lien privilégié avec l’Acadie, a-t-elle soutenu.

Cette fête de la musique sur dix décennies a mis en relief plusieurs styles musicaux allant du jazz, aux classiques du répertoire francophone et anglophone, en passant par la pop, le blues et le rock’n’roll. Si tout au long de la soirée, l’esprit était à la fête, le concert s’est conclu sur une note émouvante avec une interprétation touchante de la pièce My Old Kentucky Home. C’est le père du chanteur qui lui a appris cette chanson sur l’esclavage dans le sud des États-Unis. «Il me l’a apprise les larmes aux yeux», a confié Gregory Charles.

Cette pièce a été suivie du folklore acadien Partons la mer est belle, une chanson qu’il qualifie de fantastique. En rappel, le chanteur et l’orchestre ont repris Let the good times roll avec l’ensemble des spectateurs.

«On se revoit dans 100 ans ou peut-être avant», a conclu le chanteur et pianiste.

Ce concert était l’un des événements phares des célébrations du 100e anniversaire de la saison 2022.