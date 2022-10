Le Festival international de slam/poésie prend son envol

Le slam et la poésie sont à l’honneur dans le Grand Moncton et ailleurs dans la province jusqu’au 15 octobre. Une soixantaine de slameurs, poètes et artistes multidisciplinaires, du Canada et de l’international, se donnent rendez-vous au 6e Festival international de slam/poésie en Acadie (FISPA).

Bien que le festival bat son plein depuis déjà quelques jours, l’ouverture officielle s’est déroulée vendredi au bar étudiant Le Coude à Moncton devant une petite foule enthousiaste. Pour donner le coup d’envoi à cette célébration des mots, les poètes belges, Sarah Joseph et Aurélien Dony, ont déclamé des textes de leur cru. Tantôt critiques, tantôt inspirants, poétiques, fraternels ou porteurs d’espoir, ils ont livré leurs paroles avec conviction. Juste avant les slams, deux artistes ont présenté une danse autochtone.

La présidente du Conseil provincial des sociétés culturelles (organisateur du festival), Ghislaine Foulem, a rappelé l’importance de la pensée et des mots pour aider à bâtir un monde meilleur. «Avec le slam, on est capable de créer un monde meilleur. Ensemble on va faire résonner nos voix», a-t-elle exprimé.

Malgré les imprévus dus aux retards de vol faisant en sorte que certains artistes n’ont pas été en mesure d’arriver à temps pour l’ouverture, tout se déroule assez bien jusqu’à maintenant, a souligné la directrice du CPSC, Marie-Thérèse Landry.

Une programmation riche et variée est proposée aux festivaliers avec des activités de toutes sortes qui se déroulent dans divers espaces publics de la région. Le festival offre aussi un programme scolaire important. Toute la programmation du FISPA peut être consultée sur le site du CPSC.