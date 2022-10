L’opérette Une veuve joyeuse en tournée au Nouveau-Brunswick

L’opérette intimiste Une veuve joyeuse sera présentée dans six villes du Nouveau-Brunswick du 9 au 22 octobre.

Cette œuvre s’inspire de La veuve joyeuse, une célèbre opérette créée en Autriche par Franz Lehár en 1905.

La troupe de l’Opéra de Québec, en collaboration avec Jeunesses Musicales Canada, offre cette adaptation intimiste d’Une veuve joyeuse. Un opéra-comique qui donne lieu à plusieurs péripéties et quiproquos.

L’histoire se déroule à l’ambassade parisienne de Marsovie dans une Europe festive où l’amour l’emporte toujours. Le baron Popoff et sa femme Nadia donnent une réception en l’honneur d’une riche veuve marsovienne du nom de Missia Palmieri. On voudrait voir Missia remariée à un de ses compatriotes, afin que la fortune de son défunt mari ne quitte pas le pays. Le prince Danilo semble être le candidat idéal, d’autant plus que Missia en est visiblement amoureuse. Mais pour ne pas laisser croire qu’il est seulement attiré par l’argent de la riche veuve, Danilo feint l’indifférence, jusqu’au moment où le dénouement de certains quiproquos l’amène enfin à déclarer son amour.

Une veuve joyeuse sera présentée dans les Centres JMC à Dieppe (9 octobre), Caraquet (12 octobre), Bathurst (14 octobre), Fredericton (19 octobre), Edmundston (21 octobre) et Dalhousie (22 octobre).