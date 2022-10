L’automne, le temps des contes et Parlures d’Icitte à Memramcook

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Le treizième festival de contes Parlures d’Icitte aura lieu du 13 au 26 octobre dans la Vallée de Memramcook.

«Je dirais que cette année il y a deux grandes nouveautés, informe le directeur général de la Société culturelle de la Vallée de Memramcook, Érick Doucet. La première, c’est qu’on se professionnalise. On est allé chercher des grosses têtes d’affiches.»

Parmi ces têtes d’affiches, il y a le conteur français Yannick Jaulin, originaire du Poitou. Dans son cas, c’est une première présence acadienne. «On a aussi Stéphane Albert. C’est un gars de Moncton mais il est en tournée au Québec depuis quelques années», explique Érick Doucet.

«On a des conteurs professionnels et on a Yves Lambert aussi qui va être au Monument-Lefebvre», ajoute le porte-parole du seul festival de contes au Nouveau-Brunswick.

«La deuxième nouveauté, c’est qu’on fait plus de repas. On a une journée appelée Midi Fricot», déclare Érick Doucet. Des conteurs prendront la parole pendant le repas qui se déroulera le 18 octobre au Café culturel du Monument-Lefebvre. Selon le représentant de la Société culturelle, c’est la première fois que les organisateurs tiennent un midi-spectacle de ce genre.

Un autre dîner-spectacle avec des conteurs, intitulé Parlure et Râpure, se déroulera le 26 octobre à midi au restaurant LeBlanc. Cette nouveauté semble très convoitée puisque la moitié des billets sont déjà vendus pour les deux repas.

Plusieurs conteurs sont inscrits au festival. Parmi ceux-ci, on note Anne Godin, Yves Cormier, Hugo Dupuis, Jacob Richard, Charlotte Lagacé, Joanne-Lise LeBlanc-Belliveau, Stéphanie Boudreau, Ruth LeBlanc, Meggane Cappello, Carine Paquin, Yvette Pitre. «On a vraiment du monde d’un peu partout au Nouveau-Brunswick», affirme Érick Doucet.

«On veut représenter tout le monde à Memramcook et tous les coins, admet le directeur général de la Société culturelle. On trouve ça important.» À titre d’exemple, l’ouverture officielle et soirée d’anecdotes aura lieu le 13 octobre à 18h30 au Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut.

La Promenade enchantée, qui sera contée et accompagnée de musique, se déroulera le dimanche 16 octobre à 14h et 15h à La Solitude de Pré-d’en-Haut.

Il y aura des activités également à la Chapelle de Beaumont avec Un Conte par Stéphane Maddix Albert, le 19 octobre à 19h. Le lendemain, sur le même chemin quelques kilomètres plus loin, le Verger Belliveau tiendra une soirée meurtre et mystère.

Cédric Landry était l’un des deux conteurs principaux l’année dernière, lors du festival de contes Parlures d’Icitte. – Gracieuseté

Un concert de Louis et Vincent Cormier de Blue Grass Diamond sera présenté le 21 octobre à 13h au centre ÉcoVision et à 15h au Foyer Saint-Thomas.

Même le cimetière de Memramcook sera utile dans le cadre de l’activité Les morts ont des choses à dire, le 15 octobre, de 9h à 16h. «C’est la Société d’histoire (de Memramcook) qui s’occupe de ça. C’est leur sixième ou septième année, mentionne Érick Doucet. C’est un peu comme du théâtre déambulatoire. C’est le public qui se promène. D’habitude, c’est une dizaine de personnages qui racontent leur vie. C’est savoureux.»

Plusieurs activités prendront place au Monument-Lefebvre ou à proximité de celui-ci. Entre autres, le spectacle de Yannick Jaulin intitulé On est tous dans le même bateau, le 14 octobre à 19h, la Soirée courte et intense le 21 octobre de 19h à minuit avec DJ Bones à la Salle Marie-Léonie et, bien sûr, Yves Lambert en musique avec Stéphane Albert en première partie, le 23 octobre à 20h au Monument-Lefebvre.

Le photographe Maurice Henri donnera des ateliers les 4, 11, 18, 25 octobre et 1er novembre. Il tient également une exposition de photos du 13 au 22 octobre au Monument-Lefebvre.

Une journée familiale est à l’horaire le 22 octobre. D’abord à 11h: Conte avec André-Carl Vachon au Café du Monument. Conte-nous une nuit, un conte dansé par la compagnie Danse En L’air, aura lieu à 14h à la salle Marie-Léonie. Une chasse au trésor se déroulera de 14h à 18h au Parc LeBlanc.