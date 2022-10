5000 visiteurs ont franchi les portes du Salon du livre de la Péninsule acadienne

Après deux années de pandémie, le Salon du livre de la Péninsule acadienne renouait de belle façon avec son public en fin de semaine. De jeudi à dimanche, 5000 personnes ont franchi les portes du Centre Rhéal-Cormier de Shippagan pour rencontrer les auteurs et découvrir les nouveautés qu’avaient à leur offrir les 58 kiosques dressés à cette occasion.

«Les gens avaient hâte que ça revienne», a déclaré Edmonde Haché, la directrice-générale de l’événement, en entrevue, mardi. D’après elle, «le Salon, c’est une fête du livre et il importe de donner le goût de la lecture».

Une vue des kiosques, au Salon du livre de la Péninsule acadienne. – Acadie Nouvelle: Bernard Haché

Durant quatre jours, ce fut un feu roulant d’entrevues, de conférences et d’activités des plus variées, à Shippagan, et aussi ailleurs dans la région.

«On a essayé de rejoindre les gens là où ils sont», a expliqué Mme Haché, et la programmation a été conçue en conséquence: conférences à l’UMCS et au Grain de Folie (à Caraquet), activités dans les bibliothèques, projection cinématographique à Tracadie, visites d’auteurs dans les foyers de soins (l’heure du thé), capsules virtuelles envoyées aux garderies, etc.

Côté ventes, certains auteurs ont écoulé tous les livres qu’ils avaient sous la main. Plusieurs auraient même confié aux organisateurs qu’ils venaient de connaître leur meilleur salon de l’année.

L’an prochain, a indiqué Edmonde Haché, ce sera la 20e édition, et son équipe verra ce qui peut être fait pour souligner cet anniversaire.