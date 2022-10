Jocelyne Mallet-Parent n’a besoin que d’une idée, d’un mot ou d’un thème pour écrire

Pour écrire, Jocelyne Mallet-Parent n’a besoin que d’une idée, d’un mot, d’un thème. Pour son septième roman, Arnaqués.com, la pensée inspirante lui est venue d’un autre ouvrage, d’une simple ligne: le nouveau tyran de l’heure, celui qui menace nos vies, notre démocratie, nos valeurs sociales, c’est internet.

Samedi dernier, Mme Mallet-Parent, prononçait à ce sujet une conférence, «Vivre… et écrire à l’ère des fakes news». Cette rencontre figurait au programme du Salon du livre de la Péninsule acadienne.

L’avertissement avait d’abord surpris la romancière, parce qu’à ses yeux les nouvelles technologies devaient ouvrir le monde à d’infinies possibilités.

Mais il faut se méfier de l’internet, car plusieurs s’en servent à mauvais escient. Mme Mallet-Parent a tenu à évoquer un cas notoire.

«Je pense à cet ancien président des États-Unis… Il a dit des idioties au point où l’on a attaqué le Capitole. Notre « ami », le voisin à la « tête orange », a aussi dit que Barack Obama n’était pas né où il a dit être né.»

Et certains sont allés jusqu’à prétendre «que Poutine a lutté à mains nues contre un ours!»

De tels propos circulent librement et il y aura toujours trop de «pigeons», admet la conférencière, pour croire aveuglément ce qui est rapporté.

Mme Mallet-Parent a indiqué qu’«en 2021, la cybercriminalité a coûté à la société 6000 milliards $». Et la cybercriminalité, l’usurpation d’identité, les arnaques ne feraient aucune distinction.

«Éduqué ou non, et quel que soit l’âge, tout le monde peut être arnaqué.»

Elle a rappelé qu’un Gatinois, employé chez Services publics et Approvisionnement Canada, avait récemment été jugé pour escroquerie (rançongiciel). Associé au réseau de cybercriminels Netwalker, il aurait empoché 40 millions $ et fait 400 victimes à travers le monde.

À une vitesse folle

«Les faussetés ont toujours existé, a-t-elle fait remarquer. Les sorcières de Salem ont existé.»

Mais de nos jours, les nouvelles circulent à vive allure.

«La vitesse pour envoyer des informations est inouïe. La vitesse avec laquelle on peut envoyer de fausses informations est inouïe aussi. La facilité, la vitesse, l’envahissement, ça devient choses communes.»

Un jour, le conjoint de Mme Mallet-Parent a dit, à propos de Facebook: «T’apprends plein de choses là-dessus», mais la romancière ne peut dissocier le site des excès auxquels il peut mener.

«Y a du bon, (dans Facebook), mais ce qui me turlupine, c’est la fracture entre la vie publique et la vie privée. […] La sphère publique a avalé la sphère privée.»

«Voyez le code (les conventions) qu’il faut lire avant d’utiliser une plate-forme. On clique et on continue. Facebook dit bien que la gratuité, vous n’en avez pas. Dans les petits caractères, il précise qu’il va marchander les données personnelles qui circulent sur son site.»

Un jour, Mme Mallet-Parent a effectué une brève recherche pour trouver des billets d’avion à destination de Paris.

«Le lendemain, j’ai reçu des annonces de lieux à visiter à Paris. Les algorithmes en sont responsables. J’ai l’impression d’être suivie par quelqu’un.»

Violence verbale

D’autre part, les médias sociaux sont devenus des propagateurs de violence et de propos haineux.

«Des gens insatisfaits, qui n’ont jamais eu l’occasion de s’exprimer ou qui ne savent pas s’exprimer, ont trouvé une plate-forme pour le faire, (car) il est plus difficile d’insulter quelqu’un en le regardant dans les yeux que devant un clavier d’ordinateur.»

C’est un «effet collatéral» de l’internet, croit-elle. Violence verbale et violence (tout court) y sont banalisées. Le pire? «On s’y habitue». La série «Squid game», diffusée par Netflix, le démontre bien, selon elle.

«Des gens acculés au pied du mur peuvent gagner une somme faramineuse d’argent, ce qui les aidera à refaire leur vie. Le but du jeu, c’est de tuer tous les autres. Et cette série, j’ai fait de la recherche, était numéro un!»

Internet, croit la romancière, a quelque chose de déshumanisant. Elle s’est souvenue d’un souper de famille. Le repas terminé, les enfants ont disparu. Chacun d’eux s’est installé dans son coin, tablette en main.

«L’esprit critique ne se bâtit pas avec les tablettes. Et ce soir-là, ils (les enfants) n’ont pas développé d’habiletés sociales», a conclu Mme Mallet-Parent.