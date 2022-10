Caroline Bélisle finaliste au Prix littéraire du Gouverneur général

L’auteure dramatique Caroline Bélisle est en lice pour un Prix littéraire du Gouverneur général pour sa pièce Les remugles ou la danse nuptiale est une langue morte.

Très attendus, les finalistes des Prix littéraires du Gouverneur général ont été dévoilés mercredi. Ces distinctions visent à mettre en lumière l’excellence de la littérature francophone et anglophone au Canada. Chaque finaliste reçoit une bourse de 1000$, tandis que les lauréats récolteront une somme de 25 000$.

La pièce de Caroline Bélisle est finaliste dans la catégorie théâtre aux côtés de quatre autres oeuvres signées par Nadia Girard Eddahia, Liliane Gougeon, David Paquet et Marie-Claude Verdier.

Publiée aux Éditions Perce-Neige et acclamée par le public lors de sa présentation en mai dernier au théâtre l’Escaouette, à Moncton, cette comédie nous transporte dans un univers sensible et loufoque. On suit cinq personnages qui ont de la difficulté à sortir de leur solitude pour aller à la rencontre de l’autre. Les remugles ou la danse nuptiale est une langue morte avait aussi remporté le Prix Gratien-Gélinas en 2020.

Dans un message partagé sur les réseaux sociaux, la dramaturge de Moncton s’est dite reconnaissante et particulièrement fière que son nom figure aux côtés de gens qu’elle admire beaucoup.

«Ça pis le prix Éloize de la semaine passée, ça donne envie d’écrire. C’est ça le plus cadeau je crois», a-t-elle exprimé.

Des prix sont remis dans sept catégories: roman et nouvelle, essai, théâtre, traduction, littérature jeunesse – texte et littérature jeunesse – livre illustré. Un comité d’évaluation par les pairs est assigné pour chacune des catégories. Le comité sélectionne les finalistes parmi les œuvres admissibles publiées entre le 1er août 2021 et le 31 juillet 2022. Ces prix sont administrés par le Conseil des arts du Canada. Les lauréats seront annoncés le 16 novembre prochain.