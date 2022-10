Wilfred LeBouthillier uni à la musique depuis 20 ans

Après vingt ans, cinq albums et beaucoup de détermination, Wilfred LeBouthillier s’estime privilégié de faire encore dans ce métier et d’avoir un public qui le suit. Jamais il n’a remis en question son choix de carrière depuis sa victoire à Star Académie en 2003.

«Vingt ans plus tard, je me considère chanceux d’être encore là. Si je recule à quand j’ai commencé, il y a 20 ans, je constate qu’il y en a beaucoup qui ne sont plus là aujourd’hui», a déclaré en entrevue Wilfred LeBouthillier.

Depuis son audition à Star Académie, en octobre 2002, il n’a jamais quitté la musique, une passion qui lui a permis de vivre.

«Je fais vraiment ce que j’aime, j’en vis bien donc y’a rien qui m’a poussé à me dire qu’il faut que je trouve un autre travail. Je n’ai jamais été confronté à ça. J’ai un beau catalogue de droits d’auteurs donc ça ne m’a jamais traversé l’esprit de faire autre chose que ce que je fais présentement», a relaté l’artiste natif de Tracadie qui se prépare à offrir le dernier concert de sa tournée acoustique à Dieppe.

En près de 20 ans, il a vu l’industrie se transformer. Si son premier disque s’est vendu à 200 000 exemplaires, aujourd’hui les albums peinent à atteindre les 30 000 copies vendues. C’est une nouvelle ère, note le chanteur, affirmant du même souffle que les musiciens doivent tout de même continuer à produire des albums s’ils veulent pouvoir donner des spectacles.

«Faire un album, c’est rendu un investissement, une carte de visite.»

À ses débuts, on lui demandait souvent où il se voyait dans 10 ou 20 ans et il répondait un peu naïvement espérer faire encore ce métier.

«Quand on avance dans ce milieu, on se rend compte que ce n’est pas nous qui décidons ça, c’est vraiment le public. La journée où le public ne sera plus là, on a bien beau vouloir le faire, […] on ne peut pas le faire.»

Aujourd’hui, l’artiste qui a été longtemps associé aux Productions J est indépendant et gère ses propres affaires, avec une équipe qu’il a choisie. Il a eu envie d’aller au fond des idées qu’il avait en tête sans qu’on lui dise quoi faire. Il est à la fois le producteur et l’artiste, un équilibre qu’il a dû apprendre à gérer avec les années.

Un tour de chant rassembleur

Accompagné de Théo Brideau au violon et à la mandoline, il offre un mélange de chansons tirées de tous ses albums, plus particulièrement du dernier opus paru en 2018.

Des succès, des pièces incontournables un peu intemporelles et des chansons qui demeurent actuelles malgré les années.

Impossible de passer à côté de chansons comme Le vieux loup de mer et sa reprise de La ballade de Jean Batailleur de Zachary Richard. Il faut dire que cette pièce l’allume autant que la première fois qu’il l’a interprétée.

«C’est une chanson que je ne pourrai jamais laisser tomber. C’est avec cette chanson-là que les gens m’ont connu, ça fait que c’est sûr que la journée où je vais cesser de la faire, je vais peut-être bien me faire tirer des tomates….», a poursuivi l’auteur-compositeur qui estime avoir plus de 300 chansons et mélodies dans ses bagages.

Nouvellement marié à Jézabel Drolet, l’Acadien confie avoir vécu un immense bonheur lors de la cérémonie en septembre, d’autant plus que le couple a traversé des moments difficiles en 2021 (son amoureuse a lutté contre un cancer). Un bonheur qu’il a voulu partager avec le public et qui pourrait inspirer l’écriture de nouvelles chansons.

Un album à venir

Pour l’instant, il se concentre sur les Gars du Nord qui viennent d’entrer au studio La Classe à Memramcook afin d’enregistrer un nouvel album attendu pour le 17 février 2023. C’est un tournant dans le parcours du quatuor.

«On a tout le temps fait des albums de Noël, des chansons originales de Noël, mais là on a commencé à avoir beaucoup de demandes pour les festivals. On est des gars qui écrit des chansons, donc on s’est dit on va écrire des tounes de party.»

Trois nouveaux musiciens, Nicolas Basque à la basse, Mike Bourgeois à la guitare électrique et Danny Bourgeois à la batterie, se sont joints à la formation pour la production du disque.

«On est chanceux parce qu’on est une gang qui a déjà réalisé des albums, ça fait que les idées s’entrecroisent, ça fait du chemin, y a pas d’égo dans la gang. Tout le monde est au service du groupe, c’est une belle chimie à date.»

Le concert de Wilfred LeBouthillier est présenté ce vendredi (14 octobre) à 19h à la Caserne du Centre des arts et de la culture de Dieppe.