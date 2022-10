Chantal Baudouin offre sa première création: Les Noeuds de Gustav

Installée avec son équipe depuis cinq jours à la Salle Bernard-LeBlanc à Moncton afin de mettre les touches finales à sa première création solo, l’artiste de la danse Chantal Baudouin propose d’explorer les hauts et les bas de l’ambition humaine dans le spectacle Les Nœuds de Gustav.

De concert avec la chorégraphe Jesse Garon de Toronto, l’artiste de Moncton travaille à la création de cette production depuis quatre ans.

Tout comme le personnage d’Abbacus qu’elle interprète, Chantal Baudouin a fait face à l’adversité pour arriver à poursuivre son rêve de création. Après la naissance de son fils, la pandémie est venue interrompre le projet. Malgré tout, la créatrice-productrice et la chorégraphe ont persévéré afin d’offrir un spectacle complet en salle devant public, avec tous les éléments qui cela comporte.

«C’est cette ambition qui nous a donné la motivation de continuer», a exprimé avec émotion Chantal Baudouin.

Les Nœuds de Gustav met en scène Abbacus; un personnage ambitieux vêtu d’un costume de protection, ressemblant à une combinaison d’astronaute, qui évolue dans un immense décor de cordes entremêlées. En tentant de s’accomplir, de construire et de se reconstruire, il rencontre des obstacles, des défis et vit des frustrations. Parfois, ça fonctionne tandis qu’à d’autres moments, c’est l’échec. La corde constitue un matériau intéressant puisqu’il est mou et malléable et ça ne tient pas toujours, fait remarquer l’interprète.

«Abbacus entre dans un lieu qu’il veut découvrir, mais qui est quand même incertain, d’où ce costume de protection.»

En quatre ans, le projet a beaucoup évolué empruntant différentes avenues. En août 2021, l’artiste a offert un extrait de son spectacle en chantier qui s’intitulait alors Nid. Depuis, elles ont continué d’édifier leur projet pour en faire une oeuvre complète d’une heure. Le personnage a été développé à travers la technique de clown, d’improvisations et d’entrevues entre la chorégraphe et l’interprète.

«Le personnage cherche à construire, à explorer, à trouver qu’est-ce qui va être son ambition, qu’est-ce qu’il est prêt à faire pour persévérer ou continuer et donner ainsi un sens à sa vie.»

La musique originale composée par le Torontois Stephen Joffe se veut une belle porte d’entrée poétique à l’oeuvre, estime l’artiste.

«Souvent dans la danse contemporaine, on utilise la musique qui peut être soit électronique ou ambiante, mais nous avions le désir de faire quelque chose de très musical. Il (Stephen Joffe) a texturé l’espace avec les sons de Jesse et moi qui travaillent, y a vraiment une texture d’ambiance qui est unique à l’univers qui est créé.»

L’artiste Chantal Baudouin en pleine répétition du spectacle Les Noeuds de Gustav. – Gracieuseté: Annie France Noël Chantal Baudouin travaille à la création de son spectacle Les Noeuds de Gustav. – Gracieuseté: Annie France Noël

Une grande équipe de collaborateurs

Celle qui évolue dans le monde de la danse contemporaine depuis une dizaine d’années, en Acadie et ailleurs au pays, a fait la connaissance de Jesse Garon, native de l’Alberta, dans le cadre de ses études à l’école de danse théâtre à Toronto. Cette rencontre a été déterminante dans la création de ce spectacle.

La productrice se réjouit d’avoir mis sur pied un projet aussi rassembleur. Pour elle, le processus de création est tout aussi important que le résultat final. Afin d’ouvrir le dialogue avec le public, chaque étape a été documentée en photos et en vidéos par Annie France Noël et Étienne Boivin. Ces images peuvent être visionnées sur le site web de l’artiste.

Le titre du spectacle est inspiré d’une oeuvre de l’écrivain Yann Martel.

À la veille de la première de son spectacle, Chantal Baudouin a confié avoir des papillons dans le ventre. Même si elle est l’unique interprète sur scène, elle ne se sent pas seule dans cette aventure.

Elle est entourée d’une équipe d’une quinzaine de techniciens et de collaborateurs, dont l’artiste Jean-Denis Boudreau qui signe la scénographie, Claudie Landry à la création des costumes, ainsi que Bianca Richard à la narration. Reconnue pour son style athlétique en danse, elle précise que la pièce propose un voyage dynamique composé aussi de moments de douceur.

Le spectacle Les Nœuds de Gustav est présenté à la Salle Bernard-LeBlanc les 14 et 15 octobre à 19h30.