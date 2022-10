Les jumeaux d’Arcadie lancent la saison du TPA

La pièce de théâtre Les jumeaux d’Arcadie, créée par Philippe Soldevila et Jean-François Mallet, sera présentée au Centre culturel de Caraquet dimanche.

Cette fable théâtrale-musicale tragicomique marque le début de la programmation 2022-2023 du Théâtre populaire d’Acadie. Elle fait aussi partie d’une collaboration entre les compagnies Théâtre Sortie de secours, Pupulus Mordicus et l’Orchestre Tutti Musica.

La pièce raconte l’histoire d’un royaume d’un monde imaginaire. Il est temps de choisir le successeur du roi, mais le peuple plonge de plus en plus dans l’incertitude.

C’est Jean-François Mallet qui a parti le projet, ayant approché l’auteur Philippe Soldevila et le marionnettiste Pierre Robitaille. Il avait pour objectif de faire une pièce où les contes sont mis en musique ainsi que de travailler avec différentes techniques, comme la marionnette. C’est l’histoire originale écrite par Philippe Soldevila qui a guidé le projet vers sa forme finale. La conception ayant commencé en 2019, la première a été reportée de deux ans à la suite de la pandémie, temps durant lequel la pièce a évolué. Elle a finalement débuté en septembre au Théâtre Périscope à Québec, avant de venir en octobre au Nouveau-Brunswick.

La particularité de la pièce est d’utiliser plusieurs arts de la scène, soit le théâtre, la musique et les marionnettes. Il y a cinq acteurs sur scène, la plupart jouant plusieurs personnages, qui chantent et manipulent des marionnettes créées par les marionnettistes Pierre Robitaille et Mylène Gagné-Leboeuf.

«C’est un spectacle athlétique, a déclaré la comédienne Claire Normand, interprétant les personnages de la reine et de Géstring. On est cinq comédiens, on joue tous les personnages, on est toujours en train de faire quelque chose, on dépend tous les uns des autres dans la mécanique du spectacle. Je trouve ça très intéressant.»

Les musiciens, quant à eux, prennent une place importante dans la pièce. Ils sont composés de deux violoncellistes, un violoniste, un trompettiste et un clarinettiste, tous faisant partie de l’Orchestre Tutti Musica.

De plus, au lieu de jouer à part de la scène, ils performent au côté des acteurs.

«Il y a un grand sentiment de collaboration. On ne fait pas qu’accompagner les acteurs, on fait vraiment partie de la performance. C’est très équitable», affirme la clarinettiste de l’orchestre David Scott.

«Ça rend le jeu beaucoup plus vivant et naturel, souligne le directeur musical et le compositeur Jean-François Mallet. Ça apporte une vie sur la scène qui est très belle à voir et à entendre. Ce sont des professionnels et ça se voit. Ils apportent une énergie incroyable.»

Si la pièce semble à première vue comme une simple histoire fantaisiste, elle amène quand même des propos et des métaphores sur notre société.

«C’est une pièce éclatée, festive, fantaisiste. Je trouve que c’est une pièce où tous les ingrédients pour divertir sont là, mais qui fait réfléchir», explique Claire Normand.

Les thèmes de l’écologie, des iniquités, de la politique et de l’impact de l’homme sur le monde qui l’entoure y sont traités.

«Cette pièce est une fable. Il y a un genre de morale, mais on laisse au public le sens qu’ils vont donner à la pièce», mentionne Jean-François Mallet.

Les auteurs, comédiens et musiciens invitent tous les spectateurs à aller voir la pièce, surtout parce que c’est une expérience théâtrale unique qui vaut le détour.

«C’est un genre que l’on ne voit pas souvent, confie Claire Normand. C’est une occasion pour les gens de découvrir ça.»

Le spectacle sera aussi présenté le 21 octobre au Théâtre L’Escaouette de Moncton.