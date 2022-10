Les œuvres de Brigitte Clavette exposées au Musée des beaux-arts du Canada

Lauréate du Prix Saidye-Bronfman pour l’excellence dans les métiers d’art, Brigitte Clavette fait son entrée au Musée des beaux-arts du Canada. L’exposition des huit lauréats des Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques qui s’ouvre cette semaine présente quatre œuvres de l’orfèvre, joaillière et sculptrice de Fredericton.

Les œuvres sont réparties dans les différentes salles d’art autochtone, canadien, contemporain et européen, afin de créer un dialogue entre les pratiques des lauréats des Prix GG 2022 et les collections permanentes du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC).

«Nous nous efforçons de créer des expériences dynamiques qui vont ouvrir les cœurs et les esprits et qui vont permettre de nouvelles façons de nous percevoir et percevoir les autres et de percevoir nos diverses histoires à travers les arts visuels», a déclaré la directrice générale par intérim du MBAC, Angela Cassie lors de la présentation médiatique de l’exposition.

Brigitte Clavette est emballée par cette exposition qu’elle qualifie de formidable.

«C’est tellement beau. J’ai toujours pensé à comment on fait une exposition avec des lauréats aussi divers, y en a que ce sont des installations visuelles, de la vidéo, de la sculpture, et puis, ils nous ont proposé de déranger la collection permanente. Je trouve ça flyé», a exprimé avec enthousiasme Brigitte Clavette au cours d’un entretien avec l’Acadie Nouvelle depuis Ottawa.

Elle compare l’exposition à une chasse au trésor où les visiteurs découvrent les installations des lauréats qui empruntent des voies inattendues et perturbent les collections du Musée. Les œuvres délicates de bronze et d’argent de la Néo-Brunswickoise ont été installées dans un espace consacré à l’art autochtone et canadien aux côtés de pièces religieuses et traditionnelles du 18e et 19e siècle.

«Il y a toutes les argenteries, ce sont des objets traditionnels et ecclésiastiques et mon travail a été inséré là-dedans et ça fait vraiment intéressant. Je trouve que c’est beaucoup plus engageant et ça peut représenter un challenge.»

Ses quatre installations et compositions réalisées entre 2002 et 2020 traitent, entre autres, de la futilité de l’abondance. Des plateaux d’argent avec de la nourriture en décomposition, des petits bols martelés, un encensoir transpercé de clous, des restes d’animaux, bref elle présente des objets étonnants pour ce matériau souvent associé au luxe. Brigitte Clavette qui travaille avec l’argent depuis 40 ans confie avoir développé une relation amour-haine avec ce métal précieux.

«L’argent, ça ternit. Il faut toujours le travailler et s’en occuper. Quand on porte son argent, il reste beau et si tu l’ignores, il ternit.»

Si l’argent est associé au luxe et l’abondance, ironiquement l’artiste est loin d’avoir vécu dans la richesse, précise-t-elle. Elle a travaillé avec ce matériau, sans que ça lui rapporte nécessairement de l’argent. La joaillière estime que l’art devient intéressant lorsqu’il pose des défis. Bien sûr qu’elle pourrait réaliser des petits bols parfaits, mais elle cherche avant tout à s’amuser et à créer des compositions.

«Il y a comme quatre ou cinq étapes à ma créativité. À un moment donné, j’accumule ces pièces-là, c’est quasiment comme si je peins avec du métal.»

Le regard de la conservatrice

La conservatrice Stéphanie Burdzy qui a travaillé en étroite collaboration avec l’artiste néo-brunswickoise pour le choix des œuvres et l’installation de l’exposition estime que la joaillière et orfèvre relie directement l’argent au monde vivant. Elle remet en question les ornementations d’une époque révolue en proposant des formes surprenantes évoquant la nature.

«Ce qu’elle fait de façon très efficace c’est de ramener l’argent, souvent identifié comme un produit de luxe, à sa source c’est-à-dire la nature.»

«Il y a des œuvres qui sont aussi vivantes que celles de Brigitte Clavette, mais il y a quand même cette perturbation et j’espère que cela créera une certaine surprise pour les visiteurs. La plupart des œuvres de Brigitte dévoilent des structures auxquelles on ne s’attendrait pas avec l’argent», a commenté Mme Burdzy.

Brigitte Clavette qui est devenue la quatrième artiste néo-brunswickoise à recevoir ce prix après Anna Torma, Peter Powning et Léopold L. Foulem est immensément reconnaissante. «C’est un méchant cadeau et c’est un honneur assez prestigieux pour moi. Le fait que le Prix GG m’a permis de me donner cette petite fenêtre au Musée, c’est incroyable. Je suis vraiment heureuse», a-t-elle commenté.

Le Prix Saidye-Bronfman est la plus haute distinction soulignant l’excellence dans les métiers d’art au pays.

Le Musée des beaux-arts Beaverbrook à Fredericton fera aussi une place à Brigitte Clavette qui y présentera une exposition avec Anna Torma de Baie-Verte à compter du 1er novembre.

L’exposition des huit lauréats des Prix GGArts 2022 au Musée des beaux-arts du Canada est présentée jusqu’au 29 janvier 2023. Jocelyn Robert, Gerald McMaster, Monique Régimbald-Zeiber et Pierre Bourgault du Québec, Moyra Frances Davey de New York, le duo Carole Condé et Karl Beveridge, ainsi que David Ruben Piqtoukun de l’Ontario sont les autres lauréats.