À la recherche de milliers de dollars en redevances pour les artistes francophones

Gérald Delhunty a eu toute une surprise en recevant l’appel d’une firme canadienne lui annonçant qu’il aurait probablement droit à des milliers de dollars américains provenant des redevances des radios satellites SiriusXM. Le chanteur country de Bouctouche ne savait même pas que ses chansons jouaient aux États-Unis.

La plateforme ShineX, basée à l’Île d’Orléans, au Québec, s’est donné comme mission de retracer les redevances manquantes pour la musique jouée sur les radios satellites aux États-Unis.

Le fondateur de la plateforme, Guillaume Drouin, précise qu’il se spécialise dans les droits voisins (c’est-à-dire pour l’interprète et le producteur), tandis que la SOCAN s’occupe du droit d’auteur. Selon celui-ci, il y aurait des centaines de milliers de dollars en droits voisins provenant des radios satellites qui dorment aux États-Unis. Il estime que près d’une centaine d’artistes de l’Acadie pourraient avoir des sommes importantes qui leur sont dues. L’entreprise fait donc des recherches du côté du Nouveau-Brunswick. Ils ont contacté quelques artistes à ce jour et la première réaction est souvent l’étonnement.

«Nous on appelle les gens pour vérifier s’ils ont reçu tous leurs droits et en Acadie, on dirait qu’il y a énormément de gens qui n’ont pas réclamé tout ce qui leur revenait. On est capable de les aider à aller les chercher.»

L’entreprise travaille, entre autres, avec Gérald Delhunty, pour récupérer des sommes qui lui sont dues. Selon M. Drouin, le montant des redevances manquant pour les Frères Delhunty est estimé entre 15 000$ et 17 000$ américains. Le duo devrait recevoir cette somme au cours des prochains jours, a fait savoir M. Drouin. Gérald Delhunty raconte que lorsqu’il a reçu l’appel de la compagnie, il était extrêmement surpris.

«Je savais que j’avais des chansons qui jouaient à la radio ici dans notre coin, mais je ne savais pas que ça jouait loin de même. C’est vraiment une bonne nouvelle», a exprimé celui qui évolue sur la scène musicale acadienne depuis 44 ans. Il se produit avec son frère Scott Delhunty.

Avec le déclin des ventes de disque, c’est une excellente nouvelle que vient d’apprendre l’auteur-compositeur-interprète.

«Avec ceci, ça ouvre différentes portes et un marché différent parce que les disques, ça se vend beaucoup moins. En spectacle, on en vend quelques-uns, mais c’est à peu près tout.»

«J’ai hâte de voir ce qui va se passer avec ceci, puis ça m’excite encore plus maintenant de faire des chansons et de les enregistrer. Ils m’ont fait m’inscrire avec SoundExchange (organisation gestion de collecte de droit aux États-Unis) puis j’ai eu un courriel d’eux pour me dire que tout avait passé, donc ça veut dire que ça avance.»

Partout en Amérique du Nord

La radio numérique SiriusXM qui compte une dizaine de chaînes canadiennes, dont trois francophones, permet aux artistes de renflouer leurs coffres. Or souvent, les musiciens ne savent pas qu’ils peuvent récupérer des redevances aux États-Unis, note Guillaume Drouin. La radio satellite diffuse en Amérique du Nord autant au Canada que chez nos voisins du sud, précise-t-il. La même liste de chansons va être entendue partout jusque dans les plus petits recoins des États-Unis.

«Les redevances qui sont générées aux États-Unis sont à peu près 50 fois plus grandes que celles qui sont générées au Canada.»

Pour un artiste, les droits d’interprètes représentent une vingtaine de dollars américains par rotation et 25$ à ceux qui détiennent les bandes maîtresses. Un artiste qui s’autoproduit pourrait donc récupérer environ 45$ chaque fois que sa chanson tourne à la radio satellite. C’est 11 250 fois plus que Spotify, précise le chef d’entreprise.

«Les radios commerciales au Québec, c’est à peu près 0,87$ de la diffusion. Souvent les gens utilisent Sirius pour remplir leurs coffres, mais ce n’est pas nécessairement là qu’ils vont devenir populaires. La radio commerciale a encore beaucoup de valeur au niveau de la notoriété, mais ce n’est pas avec ça qu’ils vont remplir les coffres.»

Manque de transparence

Ancien guitariste au sein de la formation Casabon, Guillaume Drouin a fondé ShineX en 2019. L’analyste financier s’occupait aussi de récupérer les redevances pour son groupe et par la suite, pour le chanteur. C’est à ce moment-là qu’il s’est aperçu que le modèle de redistribution des redevances de SiriusXM manquait de transparence.

«L’idée m’est venue quelques années plus tard que l’industrie avait besoin de beaucoup plus de transparence que ça parce que beaucoup d’artistes vivent des redevances de SiriusXM, mais ils ne sont même pas au courant qu’ils en ont générées.»

Il précise que Sirius n’informe pas les artistes sur leurs chansons qui ont tourné. Ceux-ci doivent faire affaire avec des sociétés de gestion de droits, au Québec et au Canada, mais en Acadie, il a découvert que ces organismes sont peut-être un peu moins connus, faisant en sorte que des artistes ne récupèrent pas leurs redevances.

Avec un chiffre d’affaires d’environ 8 milliards $ et 35 millions d’abonnés, les radios satellites aux États-Unis doivent redistribuer 15,5% de leurs revenus aux artistes. «Il y en a beaucoup là-dessus qui ne le savent pas.»

ShineX offre deux services, soit le tableau de bord (sur lequel les artistes peuvent voir les chansons qui tournent sur les radios satellites, les revenus qu’elles génèrent et comment les récupérer), ainsi que le service de recherche de redevances non payées depuis plusieurs années. Ils peuvent parfois reculer jusqu’à dix ans. Il y a des coûts d’associés à ces deux services, soit un pourcentage des sommes récupérées ou un frais d’abonnement mensuel.

À ce jour, l’entreprise aurait récupéré des centaines de milliers de dollars pour plusieurs maisons de disques canadiennes et une centaine d’artistes indépendants.