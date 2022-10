La ferveur du livre envahit le Centre des arts et de la culture de Dieppe

Le 32e Salon du livre se prépare à ouvrir ses portes du 20 au 23 octobre. Des milliers d’ouvrages d’au-delà de 80 maisons d’édition sont répartis sur des présentoirs à travers les divers espaces du Centre des arts et de la culture de Dieppe.

Contrairement aux deux dernières années où les visiteurs devaient suivre un parcours unidirectionnel, en raison des restrictions sanitaires, la configuration du salon 2022 est plus aérée permettant ainsi une circulation beaucoup plus fluide, assure la directrice du Salon du livre de Dieppe, Liette Paulin LeBlanc. Un total de 55 auteurs sont attendus au cours des quatre jours de l’événement.

Les 40 kiosques proposent des livres en français d’au moins 80 éditeurs européens et canadiens, dont ceux des maisons d’édition francophones du Nouveau-Brunswick. Jacques P. Ouellet des Éditions La Grande Marée qui occupe huit tables à l’entrée du CACD a bon espoir que les lecteurs seront au rendez-vous.

L’éditeur de Tracadie a apporté 22 boîtes de livres, surtout ses plus récentes parutions. La maison d’édition peut compter sur la présence de huit de ses auteurs, dont André Carl Vachon et Vanessa Léger.

«C’est une chance pour un éditeur de présenter au public ses dernières parutions», a souligné celui qui apporte les dernières touches à son stand.

La plupart des tables et des présentoirs étaient déjà bien garnis mercredi et les bibliothécaires étaient au rendez-vous pour faire leurs achats. Pour la propriétaire de la librairie La Grande-Ourse, Annie Bourdages, le salon de Dieppe constitue un événement important, représentant plus de 15% de son chiffre d’affaires annuel.

La libraire qui travaille à la préparation du salon depuis quelques semaines représente le groupe Prologue et plusieurs dizaines de maisons d’édition du Québec et d’ailleurs, dont Gallimard, Scholastic, Héritage.

Elle précise que depuis la pandémie, ce ne sont pas tous les distributeurs de livres qui viennent dans les salons régionaux en raison d’un manque de main-d’oeuvre.

«On a tous des problèmes de personnel donc déménager un tas de livres comme ça, ça demande du monde pas juste ici, mais dans les entrepôts à Montréal. Il y en a certains qui ne viennent pas cette année, comme Dimedia et les Messageries ADP, mais il y en a d’autres qui ont décidé de prendre plus de place.»

Les commandes sont préparées en fonction des recommandations et des ventes de l’année précédente. Le nombre de livres pour adultes a augmenté au cours des dernières années, se situant autour de 35% de l’offre, note la libraire.

Une variété de livres jeunesse occupe encore une grande place. Cette année marquera le retour des visites scolaires au salon après deux années d’absence. Environ 1000 élèves des écoles francophones du Sud sont attendus jeudi et vendredi. Les présentations des auteurs dans

les écoles ont commencé lundi. Plus de 120 visites d’auteurs sont prévues pouvant rejoindre près de 3500 élèves.

Le programme du salon comprend plusieurs animations jeunesse, dont le spectacle Les neurones atomiques, Annie Groovie et son personnage de Léon, Féeli Tout, MC June, Diane Carmel Léger, Carine Paquin et Danielle S. Marcotte.

La directrice du Salon du livre de Dieppe, Liette Paulin LeBlanc. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Liette Paulin LeBlanc apporte les dernières touches au Salon du livre de Dieppe avant d’ouvrir ses portes. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Herménégilde Chiasson, Alain Jean, Philippe Soldevila et Mélanie Léger réunis en table ronde. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

La passion pour la bande dessinée

Annie Bourdages observe une croissance des ventes de bandes dessinées, notamment celles pour adulte, depuis quelques années.

«Je vends beaucoup de bandes dessinées tellement que j’ai fait une plus grosse section. J’ai du monde qui a repris la lecture avec ça.»

Celle qui travaille comme libraire depuis 34 ans se souvient qu’à ses débuts, les écoles ne voulaient pas acheter de bandes dessinées, estimant à cette époque que ce n’était pas de la lecture. Aujourd’hui, les écoles commandent davantage de romans graphiques.

«La bande dessinée change aussi parce qu’il y a de la bande dessinée journalistique, biographique pour les adultes, ce n’est pas que des comiques, il y a différents genres.»

Autour des livres, le salon présente des animations, des entretiens littéraires, des causeries, des conférences, des spectacles, des soirées littéraires et des tables rondes à Dieppe, Moncton, Memramcook et Bouctouche. Il y a aussi un salon satellite qui se tient à Fredericton jeudi et vendredi.

Annie Bourdages installe les bandes dessinées dans les présentoirs. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Herménégilde Chiasson, Alain Jean, Philippe Soldevila et Mélanie Léger réunis en table ronde. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Jacques P. Ouellet au Salon du livre de Dieppe. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Des discussions inspirantes

Une première de sept tables rondes sur divers sujets a donné le coup d’envoi au Salon du livre mercredi. Intitulée De l’écriture à la scène, la discussion animée par Alain Jean, réunissant Philippe Soldevila, Mélanie Léger et Herménégilde Chiasson, a permis de découvrir un peu les coulisses de l’écriture dramatique. Les trois auteurs réunis au théâtre l’Escaouette ont discuté de leurs projets récents; des textes qui se font échos puisqu’ils sont tous mis en scène par Philippe Soldevila. Ce dernier a présenté un aperçu de sa plus récente pièce musicale Les Jumeaux d’Arcadie qu’il a créée avec le compositeur Jean-François Mallet. Le spectacle sera à l’affiche du théâtre l’Escaouette vendredi. Le dramaturge et metteur en scène a raconté que ce projet a pris naissance dans la maison de Jean-François Mallet à Saint-Isidore. Il s’est projeté dans le temps en s’imaginant le parcours de réfugiés climatiques en quête d’un paradis perdu.

Avec Mélanie Léger, il a été question de Tsunami, une oeuvre ancrée dans la culture de Moncton qui met en scène une adolescente troublée par le diagnostic de cancer de sa mère.

Herménégilde Chiasson a offert un aperçu de sa nouvelle pièce L’art de s’enfuir sur laquelle il travaille. Ce dernier a évoqué le caractère collectif du théâtre puisque souvent le texte se transforme avec les concepteurs, le metteur en scène, les comédiens et le public.