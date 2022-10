Les francophones de Saint-Jean s’engagent dans un mouvement artistique international

La communauté francophone de Saint-Jean participe à La Grande Lessive qui a comme thème, cette année, La couleur de mes rêves. La ville portuaire est la première région de l’Atlantique à adhérer à ce mouvement collectif international qui rassemble plus de 40 régions du monde.

L’idée est venue de Gwenaelle Buisson, une éducatrice au Centre de la petite enfance (CPE) Samuel-de-Champlain. La Française d’origine connaît bien ce mouvement puisque son fils y a participé à l’école en France.

«En tant que maman, je trouvais bien de voir mon enfant participer à quelque chose d’aussi grand […] et ça colorait la ville», a-t-elle affirmé en entrevue.

En arrivant à Saint-Jean en avril dernier, Mme Buisson a demandé si un tel projet existait dans la région. Peu de gens connaissaient cette manifestation internationale puisque cela n’avait jamais été fait en Atlantique. Elle a donc suggéré au CPE, où elle travaille, de prendre part à ce mouvement.

L’idée a fait son chemin et c’est devenu un grand projet de l’ARCF (Association régionale de la communauté francophone de Saint-Jean).

En plus des enfants de la garderie, deux écoles et des groupes communautaires ont été invités à collaborer à la création de cette œuvre d’art participative qui se déroule le 20 octobre partout dans le monde.

Les participants de tout âge créent des oeuvres qui seront ensuite étendues comme des vêtements sur une corde à linge à l’extérieur du Centre Samuel-de-Champlain.

En cas de mauvais temps, les créations seront installées à l’intérieur de l’établissement. Les œuvres aux différentes formes peuvent être réalisées au centre communautaire, dans les écoles ou à la maison.

«L’idée est de faire de cette œuvre, une œuvre participative», a précisé la coordonnatrice de l’événement Sandrine Selway.

Celle-ci estime qu’entre 200 et 300 personnes de la communauté francophone prendront part au projet collectif. Dessins, peintures, photographies, créations numériques, collages sur papier, sur tissus et autres surfaces, les possibilités sont nombreuses.

Des tables sont installées au coeur du centre communautaire avec de la peinture, de la craie, du papier pour ceux qui choisissent de réaliser leurs créations sur place.

Coordonnatrice au service à la clientèle à l’ARCF, Sandrine Selway est particulièrement fière que ce soit sa communauté qui ouvre la voie aux autres.

«On fait des belles choses nous aussi sur Saint-Jean et on a envie de montrer qu’on est dans la place et qu’on aime notre français, qu’on veut le faire rayonner et le faire vibrer. C’est important pour moi.»

Gwenaelle Buisson estime important que les enfants puissent participer à une initiative plus grande qu’eux-mêmes.

«Ils ont l’occasion de voir leurs chefs-d’œuvre affichés devant tout le monde. Ils ont tous le même projet au même moment, la même journée…»

Les œuvres sont réalisées le matin pour être ensuite accrochées en après-midi. Sandrine Selway espère que l’initiative de Saint-Jean encouragera les autres régions de la province à emboîter le pas.

«Ça me tient vraiment à coeur que pour une fois on puisse lancer quelque chose à travers la francophonie», a ajouté Mme Selway.