Musique NB remet ses prix d’excellence

Émilie Landry, Lisa LeBlanc, Maggie Savoie et Martin Daigle sont tous repartis avec des trophées lors de la soirée des prix Musique NB, jeudi, à Moncton.

Avec humour et son légendaire franc-parler, le chanteur Serge Brideau, des Hôtesses d’Hilaire, a animé la 13e soirée de remise de prix visant à célébrer l’excellence musicale francophone et anglophone du Nouveau-Brunswick. La Salle Bernard-LeBlanc du Centre culturel Aberdeen était bondée.

«Ça fait plaisir d’être là en grand nombre pour célébrer la belle scène musicale au Nouveau-Brunswick. C’est un privilège de faire de la musique au Nouveau-Brunswick. C’est un honneur pour moi d’être ici», a déclaré l’animateur. Celui-ci a profité de sa tribune pour envoyer quelques flèches à l’endroit du gouvernement conservateur à l’égard, entre autres, de l’avenir incertain du programme d’immersion française.

«Il n’y a pas que deux langues officielles, il y en a cinq langues officielles (langues autochtones) dans la province et nous avons besoin d’écoles pour toutes les langues», a poursuivi l’artiste quelques minutes avant la prestation du groupe Mawessultine.

Dix Prix Musique NB ont été décernés au cours de la soirée. Lisa LeBlanc a remporté le prix de l’enregistrement de l’année francophone pour son album Chiac Disco. Maggie Savoie s’est distinguée dans la catégorie chanson de l’année pour sa pièce Les étoiles tirée de son plus récent opus Appalaches, tandis qu’Émilie Landry a mis la main sur le trophée de la vidéo de l’année pour Shanel.

«Ça me fait très plaisir. C’est comme un dernier petit bouquet de fleurs pour Arroser les fleurs (son premier disque). C’est une chanson spéciale pour moi, inspirée par ma filleule», a exprimé l’auteure-compositrice-interprète de Campbellton après avoir reçu son prix.

Le percussionniste acadien Martin Daigle a triomphé dans la catégorie de l’innovation de l’année. «C’est une catégorie que j’aime beaucoup parce que j’aime l’innovation et les artistes qui se poussent toujours dans de nouvelles directions», a exprimé le percussionniste visiblement heureux de recevoir cette distinction. L’artiste qui est aussi membre du groupe Moontune s’est produit sur scène avec Jaeyoung Chong (album de l’année anglophone) dans une prestation qui sort des sentiers battus influencée par l’improvisation libre.

Cette cérémonie de remise de prix présentée dans la convivialité a mis en vedette des musiciens de divers genres. En plus de Mawessultine, les artistes Émilie Landry, Marian, Jono et Catherine Kennedy ont offert des prestations. Cette dernière a remporté le trophée de la révélation de l’année.

La direction de Musique NB a profité de la rencontre pour annoncer de bonnes nouvelles. L’association a obtenu du financement du Fonds pour la résilience des travailleurs du secteur des spectacles sur scène de Patrimoine canadien. Le projet financera une initiative de soutien à deux volets pour les travailleurs de ce secteur, leur donnant accès à des occasions de mentorat, du développement de compétences et du soutien financier. Le nouveau programme sera lancé dans les premières semaines de novembre avec un investissement total de 150 000$ pour l’industrie du spectacle.

La soirée de remise de prix a donné le coup d’envoi à la Conférence (506) qui se tient jusqu’au 22 octobre. Des panels et des conférences sur divers sujets d’actualité, des rencontres éclair entre les artistes et les professionnels de l’industrie, ainsi que des extraits de spectacles sont prévus au programme. Maude Sonier, Samuel Bourgeois et La Patente figurent parmi les musiciens qui offriront des extraits de spectacle à la Salle Bernard-LeBlanc et au Xeroz Arcade Bar. Près de 40 délégués sont attendus.

Émilie Landry et son groupe en spectacle à la Soirée de remise de prix MNB. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Martin Daigle a remporté le prix de l’innovataire de l’année. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Martin Daigle a remporté le prix de l’innovataire de l’année. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Serge Brideau a animé la soirée de remise de prix. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Martin Daigle et JaJaeyoung Chong ont offert une prestation étonnante lors de la soirée. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Émilie Landry a reçu le prix de la vidéo de l’année. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Catherine Kennedey a livré une solide performance à la soirée de remise des prix MNB. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

