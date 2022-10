Salon du livre de Dieppe: Édith Blais raconte ses 450 jours de captivité dans le désert

Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. Une phrase à laquelle s’est accrochée avec force Édith Blais pendant ses 450 jours de captivité dans le désert du Sahara, au Mali. Avec son récit Le sablier, elle lève le voile sur son histoire troublante qui témoigne de sa grande résilience.

Peu importe l’épreuve, il ne faut jamais abandonner, témoigne l’autrice et globe-trotter originaire de Sherbrooke dans son livre Le sablier (Les Éditions de l’Homme).

«Je trouve ça important de le dire, quand les gens sont un peu désespérés ou qu’ils ne voient pas de portes de sortie, il ne faut jamais qu’ils abandonnent parce qu’il y a toujours une possibilité», déclare Édith Blais qui présente son récit au Salon de livre de Dieppe en fin de semaine.

Le 13 décembre 2018, elle et son compagnon de voyage, Lucas Tacchetto, ont été enlevés par un groupe djihadiste lors d’une embuscade au Burkina Faso. Ils ont ensuite été transportés jusque dans le nord du Mali. Ce n’est que 15 mois plus tard, en mars 2020, en pleine pandémie, qu’ils ont réussi à s’évader malgré tous les risques que cela comportait. Dans son livre, Édith Blais nous raconte jour après jour comment elle a vécu sa captivité dans le désert, cachée à l’ombre des acacias dans des conditions arides. «Il n’y a rien de doux dans le désert: tout y est rude, sauvage, torsadé, épineux», écrit-elle.

Afin d’éviter d’être repérés, ses ravisseurs changeaient constamment de lieu de campement. À un moment, elle et Lucas ont été séparés. Leur séparation a duré 11 mois, une des périodes les plus difficiles de sa captivité, confie-t-elle. Elle s’est accrochée à la vie comme elle a pu.

«Ça faisait presque trois ou quatre mois que j’étais seule, c’est ça qui a été la période la plus difficile pour moi. Je sentais que le désespoir était proche. Je me souviens qu’à ce moment-là, je me suis rappelé la phrase que le monde dit: tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. Puis, je me suis comme accrochée à ça puis ça m’a empêché de sombrer.»

Pendant de longues journées, elle restait là étendue à ne rien faire, à attendre que le temps passe, en étant à la merci de ses ravisseurs. Elle était à la fois un trésor précieux pour les groupes terroristes, mais aussi une moins que rien.

«On a l’impression qu’on flotte dans le vide, le temps n’avance même pas. Chaque jour, c’est trop long, on ne sait pas ce qui se passe, combien de temps on va être là. […] Je ne savais pas si Lucas était encore vivant, s’il était correct. Je ne pouvais pas dire à ma famille que j’étais encore en vie, je ne pouvais pas la contacter et je savais qu’elle s’inquiétait.»

Dans un des campements, elle s’est liée d’amitié avec trois femmes. Elles étaient en captivité depuis plus de deux ans. L’une d’elles qu’elle nomme Élisabeth l’a encouragée à continuer d’écrire ses poèmes. Si le yoga l’a aidée à ne pas sombrer dans le désespoir, l’écriture l’a sauvée, estime-t-elle. Lorsqu’elle a pris la fuite, elle a emporté une gourde d’eau et ses 57 poèmes attachés à sa taille sous ses vêtements. Deux des femmes qu’elle a rencontrées ont été libérées en novembre 2020, tandis que la troisième a été malheureusement assassinée.

Dans le but de survivre et de ne pas basculer dans la folie, elle a essayé d’apprendre à vivre avec ses kidnappeurs, dont certains étaient très jeunes. Elle a même accepté de se convertir à l’Islam à l’instar de son ami Lucas. Elle espérait ainsi qu’ils les réunissent à nouveau. L’apprentissage de l’Arabe, du Tamasheq et de la religion lui ont permis surtout de s’occuper l’esprit.

«Juste mentalement de pouvoir m’occuper pendant le temps que j’étais toute seule ça a été aussi salvateur. Dans le fond, j’essayais de survivre puis j’essayais de ne pas aller dans la haine parce que c’est le désespoir.»

La fuite

Lorsqu’ils ont décidé de s’enfuir, elle était très déterminée même si leur plan s’annonçait périlleux et que sa santé s’était détériorée.

«J’étais prête à tout et même à mourir au lieu de continuer à vivre ça pendant des années. J’étais prête à prendre les risques et j’ai tout fait pour que ça réussisse. J’en reviens pas qu’on a réussi. Merci mon dieu.»

Une fois de retour à la maison, elle a commencé à écrire son récit pour sa famille et ses proches afin de répondre aux milliers de questions qu’on lui posait. Son projet d’écriture a pris de l’ampleur lorsqu’une maison d’édition l’a approchée.

Son récit est porteur d’espoir. À la fin, elle signe une lettre à la vie, une sorte de réflexion sur ce qu’elle a vécu. Cette expérience lui a montré que les hommes peuvent être cruels, mais ils peuvent aussi être bons. Elle dit avoir foi non pas dans une religion, mais dans la vie.

«Je pense qu’on est là pour évoluer, pour apprendre dans toutes ces épreuves, on en sort quand même avec des compréhensions de plus. C’est un peu ça que j’ai essayé d’expliquer, c’est comme ça que je vois la vie, je pense que ça m’aide beaucoup d’être bien en ce moment, de ne pas en vouloir. J’ai passé au travers, je suis devenue plus forte, maintenant, je tiens moins les choses pour acquises. Une fois que tu as tout perdu, aussitôt que tu retrouves une petite affaire, ça vaut de l’or», a ajouté celle qui demeure maintenant à Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle envisage d’ouvrir un café avec son amoureux.

À travers son récit illustré, elle insère ses poèmes rédigés en captivité. On ressort à bout de souffle de ce livre qui nous tient en haleine de la première à la dernière page.