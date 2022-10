Salon du livre de Dieppe: achalandage en croissance

Environ 6000 visiteurs ont franchi les portes du CACD, comblant ainsi les attentes des exposants et des organisateurs du 32e Salon du livre de Dieppe.

La directrice générale du Salon du livre de Dieppe, Liette Paulin LeBlanc, se réjouit de la croissance de l’achalandage estimé et du déroulement de l’événement. «On n’aurait pas pu demander mieux», a exprimé Mme Paulin LeBlanc à l’issue du salon dimanche.

Avec les visites des auteurs dans les écoles et la tenue d’activités à l’extérieur du CACD (dans d’autres lieux), elle estime avoir rejoint 14 000 personnes. Environ 1000 élèves ont visité le salon. Toutefois, en raison d’un manque de transport scolaire, certains groupes d’élèves n’ont pas pu se rendre au salon, nuisant ainsi aux animations jeunesse prévues durant les jours d’école, jeudi et vendredi.

Convivial, chaleureux et lumineux, le Salon qui a pris place au Centre des arts et de la culture de Dieppe (CACD) a suscité de belles rencontres, des échanges inspirants, tout en enregistrant des ventes de livres significatives, au dire de la plupart des exposants. Après quatre jours d’activités, les exposants étaient ravis. Ceux-ci ont apprécié le nouvel aménagement du salon.

«C’est plus allégé et convivial, avec de grandes tables. L’atmosphère est le fun. On est heureux d’être au Centre des arts. Je trouve que la programmation était riche avec une belle diversité de sujets», a déclaré la directrice des Éditions Bouton d’or Acadie, Marie Cadieux.

C’était aussi le retour du salon sans restriction sanitaire, avec des visites scolaires et des auteurs dans les écoles.

«Du côté des auteurs jeunesse, les tournées scolaires ont été pas mal extraordinaires. Le fait qu’il y ait une extension à Fredericton, c’était super. On a fait le lancement d’Adélaïde au couvent de Chantal Duguay Mallet devant un public attentif et intéressé. Je trouve qu’il y a eu un beau respect des auteurs d’ici et de la littérature d’ici.»

La plupart des exposants juge que la fréquentation à leur stand a été excellente, en nette augmentation par rapport à 2021. Situé tout près du Marché de Dieppe, l’événement contribue à animer la Place 1604 au centre-ville.

«Il y avait du monde partout, de la vie. C’était vraiment agréable», a affirmé la propriétaire de la Librairie La Grande Ourse, Annie Bourdages.

Des auteurs au Salon du livre de Dieppe. On peut apercevoir, entre autres, Christian Alexandre Cyr et Michel Thériault. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

De bonnes ventes

D’après la libraire, les ventes ont été excellentes particulièrement pour les livres jeunesse. S’il y a une chose qu’elle souhaite bonifier et élargir pour les années à venir, c’est la sélection d’ouvrages pour adulte, bien qu’il y ait eu de bons écrivains cette année, note la libraire.

Les éditeurs s’entendent pour dire que les ventes ont été très bonnes. Jacques P. Ouellet qui est arrivé au Salon avec 22 caisses de livres repart avec un chargement plus léger d’à peine dix boîtes. «Au niveau des ventes, j’ai fait une comparaison dimanche avec l’année passée et je dirais facilement 75% de plus de ventes.»

Au stand des Éditions de la Francophonie où les visiteurs ont pu rencontrer une vingtaine d’auteurs pendant la fin de semaine, tout le monde semblait ravi. La gestionnaire des opérations de la maison d’édition, Chantal Godin, estime que l’achalandage a été meilleur qu’en 2021.

«Les ventes ont bien été, plus que les deux dernières années. C’est vraiment un bon salon. Les gens sont de bonne humeur, ils jasent beaucoup, on voit qu’ils sont intéressés et contents de venir au salon.»

Des auteurs au Salon du livre de Dieppe discutent avec des visiteurs. On peut apercevoir, entre autres, Christian Alexandre Cyr et Michel Thériault. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau
Marie-France Comeau présente son livre Un bisou coquelicot. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Des salles combles

Certaines animations jeunesse et conférences ont fait salle comble. C’est le cas notamment de la conférence d’André Carl Vachon, auteur de plusieurs livres sur l’histoire de l’Acadie. La salle du Monument-Lefebvre à Memramcook était bondée. «C’était extraordinaire, il y avait même des gens debout. C’était présenté dans le cadre du Festival Parlures d’icitte. C’est extraordinaire d’avoir mixé les deux événements.»

Certains de ses ouvrages ont fait fureur au salon. Il a écoulé, entre autres, tous les exemplaires de son livre Une petite Cadie en Martinique. Assise à la même table, l’autrice jeunesse Diane Carmel Léger qui présente sa série Les Acmaq était aussi satisfaite du déroulement du salon.

«Ça fait longtemps qu’on n’a pas eu de salon comme ceci, sans masque et pouvoir parler librement. On a eu de belles rencontres, on a vendu des livres.»

Pour les auteurs tels que Christian Alexandre Cyr (L’animal en soie) qui en sont à leur première publication, le salon leur permet de faire des rencontres.

«Je pense que c’est ça la beauté du Salon du livre pour les nouveaux auteurs, ce n’est pas tant la vente, c’est vraiment de connecter, s’ouvrir à des opportunités et avoir des contacts et après ça, on poursuit l’aventure.»

Anne Renée Landry qui vient de publier le troisième tome de sa série Les anges qui passent, adore les salons pour pouvoir échanger non seulement avec les lecteurs, mais aussi avec les autres écrivains.

«J’ai fait de belles rencontres qui vont m’apporter de belles possibilités futures.»

Vanessa Léger, auteure de la volumineuse trilogie l’Averti, a donné des présentations pendant le Salon. À l’issue de sa conférence dimanche qui a attiré quelques dizaines de personnes, elle a confié avoir profité de l’événement pour renouer avec les lecteurs.

«C’est une très belle expérience et cette année, particulièrement, j’en ai vraiment profité. Avec la pandémie, ça faisait longtemps qu’on n’avait pas vraiment ce contact-là avec les gens», a ajouté la romancière originaire de Tracadie.