Claude Roussel honoré par l’Université de Moncton

L’Université de Moncton a rendu hommage à l’artiste Claude Roussel en lui remettant la Médaille d’honneur pour ses réalisations exceptionnelles.

Artiste-peintre, sculpteur, Claude Roussel est reconnu pour sa vision contemporaine de l’art. En plus d’être le directeur fondateur du département d’arts visuels de l’Université de Moncton, il a enseigné au département pendant près de 30 ans.

«Grâce à la vision de l’art contemporain de M. Roussel et parce qu’il a choisi de mettre son immense talent d’artiste peintre et de sculpteur au service de la toute jeune Université de Moncton, à l’époque, sa faculté des Arts et en particulier son département d’arts visuels ont pu s’inscrire résolument dans la modernité et donner à l’Acadie une énergie et un désir de renouveau dont elle avait grand besoin», a déclaré Louise Imbeault, chancelière de l’Université de Moncton.

Âgé de 92 ans, Claude Roussel est devenu le 32e récipiendaire de la Médaille d’honneur de l’Université de Moncton. Considéré comme l’un des pionniers de l’art acadien moderne par sa production artistique avant-gardiste, prolifique et versatile en sculpture, relief et peinture, il a à son actif plus de 200 expositions, 60 projets monumentaux et de nombreuses œuvres d’art dans d’importantes collections publiques au Canada et à l’étranger.

Au cours de sa longue carrière, il a reçu de nombreux prix et honneurs, dont la Médaille du jubilé d’or et de diamant de la reine Elizabeth II et le Prix du Lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick pour l’œuvre de toute une vie.