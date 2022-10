Un album qui donne un nouveau souffle aux folklores acadiens

Puisant dans ses racines, le pianiste Carl Philippe Gionet a créé de nouveaux arrangements de 12 chansons folkloriques acadiennes conçus pour la voix de la soprano Christina Haldane. Fruit de cette collaboration, l’album Tu me voyais crée un pont entre la tradition et la modernité.

Carl Philippe Gionet et Christina Haldane, qui enseigne le chant à l’Université Mount Allison à Sackville, se connaissent depuis de nombreuses années. Ils ont réalisé plusieurs projets ensemble en Europe et au Canada. En 2017, la soprano lui a parlé de cette idée de revisiter des folklores. Les deux musiciens ont présenté un concert au Festival acadien de Caraquet avec un trio à cordes dans lequel ils ont interprété trois folklores réorchestrés. Cinq ans plus tard, l’idée a fait son chemin et c’est devenu un grand projet de 12 folklores.

«Ça a commencé comme un petit projet pour un concert très spécifique, puis c’est devenu quelque chose de beaucoup plus large et maintenant on a le disque et les partitions qui sont en train d’être révisées et elles seront publiées dans quelques semaines», a expliqué Carl Philippe Gionet.

Le pianiste acadien raconte qu’il a voulu rester le plus près possible de la tradition orale en sélectionnant des folklores acadiens de sa jeunesse qui se sont transmis de génération en génération, sans nécessairement de notation musicale. Celui qui a travaillé au Village historique acadien pendant plusieurs années a choisi des pièces bien ancrées dans sa mémoire.

«Je me suis donné la liberté de ne pas traiter ça comme une archive, mais de me servir de ces pièces-là comme un matériel. Le folklore est vraiment intégral, mais je me suis permis des libertés de changer certains ordres dans certains couplets et aussi de modifier la ligne mélodique pour faire des choses qui sont un peu plus exubérantes pour la voix de Christina.»

Ces nouvelles versions s’inscrivent dans la lignée des lieder du 19e siècle et des mélodies où la partie vocale et le piano sont sur un pied d’égalité.

«Ce sont de vraies pièces de piano qui font un commentaire sur le texte comme ça se passe dans la musique des compositeurs français. Le piano n’est pas qu’un accompagnement, c’est comme un personnage de l’histoire.»

Il a travaillé sur ce projet pendant cinq ans. Ils ont enregistré le disque à l’église de Saint-Simon. La maison de disque Leaf Music d’Halifax s’est déplacée à Saint-Simon avec l’équipement nécessaire pour la production de l’album.

«On s’est installé là pendant la semaine. On a tout fait ici sur mon piano dans l’église. C’était vraiment une fête de famille. On s’est dit que c’était mieux pour nous de faire ça ici pour le projet et de le créer ici. Ça fait comme une unité dans le produit.»

L’objectif de ces nouvelles versions est de trouver une façon d’amener les folklores dans un contexte de récital classique, précise Carl Philippe Gionet.

«C’est à propos des mots, du plaisir du texte et de la musique en dessous qui est aussi une partie de ce texte-là. On les fait en concert et quand ils sont avec un groupe de mélodies de Fauré et de lieder de Schubert, les folklores s’inscrivent vraiment très bien dans le contexte de récital.»

On y retrouve, entre autres, Le rosier blanc, Le jardinier du couvent et Partons, la mer est belle.

Carl Philippe Gionet et Christina Haldane. – Gracieusete: Denis Duquette

D’hier à aujourd’hui

À ces 12 folklores, viennent se greffer trois poèmes contemporains mis en musique par différents compositeurs. Les textes Pour une Amérique engloutie (IV) de Léonard Forest et Il a va sans dire d’Herménégilde Chiasson ont été mis en musique par le compositeur Jérôme Blais d’Halifax qui signe de nouveaux arrangements pour l’album. Ces chansons sont tirées du spectacle multimédia Mouvance présenté par Suzie LeBlanc, il y a quelques années. La sélection comprend aussi Icare: premier fragment tiré du recueil de Carl Philippe Gionet dont la musique a été composée par Adam Sherkin.

«On s’est dit que ce serait plaisant d’avoir un reflet de ce que l’Acadie contemporaine peut être comme texte et comme musique et d’intégrer des choses nouvelles.»

Même si les partitions ne sont pas encore publiées, elles suscitent déjà de l’intérêt des professeurs de chant au pays.

«Il y a des pièces de mes folklores qui ont gagné des prix dans des festivals. Ça commence déjà à performer ailleurs avant même que je les publie. Il y a vraiment un intérêt pour ça.»

Selon le pianiste, ce nouvel opus permet de faire voyager les folklores acadiens d’une façon différente, pas juste dans un créneau folk. «Ça continue un peu cette espèce de transmission là qui est la base du folklore.»

Carl Philippe Gionet et Christina Haldane envisagent d’offrir d’autres concerts de folklores acadiens notamment à Caraquet à la mi-novembre, ailleurs au pays et en Europe.

«Avec les partitions qui vont être publiées, la musique va continuer de vivre.»

L’album Tu me voyais est sorti le 21 octobre.