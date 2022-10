Symphonie NB: un début de saison inspirant

Acclamé par le public, le premier concert de la nouvelle saison du Symphonie Nouveau-Brunswick, Séjour en Italie, dirigé par Mélanie Léonard, a mis en lumière des œuvres inspirantes un peu moins connues du grand public, dont un magnifique concerto pour harpe et orchestre mettant en vedette la harpiste Valérie Milot, de renommée internationale.

À l’issue du concert au Théâtre Capitol à Moncton, lundi, les quelque 200 spectateurs étaient conquis.

«J’ai pensé que c’était très inspirant et très intéressant d’entendre de la musique que nous n’entendons pas trop souvent, nous entendons normalement Mozart et Beethoven, et ça, c’était réellement différent et très inspirant», a exprimé un spectateur de Shediac.

En poste depuis plus d’un an, la directrice musicale de Symphonie NB, Mélanie Léonard, s’est donné comme mission d’offrir à la fois des chefs-d’oeuvre aimés du public, mais aussi des pièces moins connues de la majorité. Le programme comprend un concerto pour harpe d’une compositrice française Henriette Renié créé en 1901.

La harpiste Valérie Milot a offert une prestation grandiose chaudement applaudie par le public.

«C’est rare qu’on ait la chance d’entendre un concerto pour harpe. Je trouvais intéressant de faire découvrir cette œuvre d’Henriette Renié. C’est un concerto magnifique, virtuose, grandiose, romantique», a commenté la maestro Léonard.

Présenté dans une atmosphère conviviale, le premier concert de cette nouvelle saison a été interprété par l’ensemble de l’orchestre qui regroupe une soixantaine de musiciens. L’ouverture de l’opéra Don Giovanni de Mozart et la Symphonie no 2 du compositeur finlandais Sibelius figurent aussi au programme de ce concert qui est présenté à Saint-Jean, à Moncton et à Fredericton. On peut se demander pourquoi fait-on référence à l’Italie, alors qu’il n’y a aucun compositeur italien au programme.

Mélanie Léonard a expliqué que la thématique tourne autour de la symphonie de Sibelius. Le compositeur adorait l’Italie.

«Il a passé beaucoup de temps en Italie. Pendant un de ses séjours à Rapallo, il avait commencé l’écriture d’une ébauche d’un poème symphonique qui aurait été inspiré de certains thèmes de l’opéra Don Juan de Mozart et c’est pour ça qu’on joue l’ouverture de l’opéra Don Giovanni de Mozart. En fin de compte, Sibelius a abandonné l’idée d’écrire ce poème symphonique, par contre il a gardé certains des thèmes de ce séjour en Italie et il les a utilisés dans le deuxième mouvement de sa Symphonie no 2», a-t-elle raconté.

Cette œuvre romantique et contrastée navigue entre la gravité et l’espoir avec une finale assez spectaculaire. La musicienne Holly Waltz qui a déjà joué cette œuvre de Sibelius par le passé a salué la qualité de concert et de l’exécution.

«Il faut dire que cette œuvre est toujours très actuelle. La Finlande est juste à côté de la Russie. Et pendant la pièce, je ne pouvais pas m’empêcher de ressentir des moments d’angoisse, de triomphe, d’incertitude. Je trouve que c’est une pièce qui exprime beaucoup les sentiments de cette époque.»

À son avis, le compositeur finlandais aurait aimé cette version. La cheffe d’orchestre a choisi de ne pas exagérer la force dramatique de la symphonie, laissant la musique parler d’elle-même.

C’était aussi la première fois qu’elle voyait la nouvelle directrice musicale diriger l’orchestre.

«Elle est excellente, très précise. J’aime sa présentation au public et les explications. J’ai l’impression qu’elle a un bon rapport avec les musiciens.»

Si à une certaine époque, les chefs d’orchestre parlaient peu au public, aujourd’hui, ils sont de plus en plus nombreux à s’adresser aux spectateurs afin de présenter les œuvres au programme. C’est ce que fait Mélanie Léonard.

«J’ai trouvé que c’était très approprié et je trouve que c’est nécessaire pour rendre la musique classique plus abordable. C’est un processus d’éducation parce qu’on n’entend pas ces œuvres tous les jours», a commenté la spectatrice.

La directrice musicale de Symphonie NB, Mélanie Léonard. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Symphonie NB et la harpiste Valérie Milot en concert au Théâtre Capitol. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau La harpiste Valérie Milot avec Symphonie NB. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Renouer avec le public

Si les spectateurs ont beaucoup apprécié le concert, il reste que la salle était loin d’être pleine. Mélanie Léonard mentionne que tous les orchestres au pays doivent reconstruire leur relation avec le public depuis la pandémie.

«Notre relation a été un peu plus houleuse durant la pandémie parce qu’on se pliait aux règles en place. Il faut recréer notre lien avec le public. On comprend qu’il y a des gens qui sont plus craintifs à venir au concert. Ce n’est pas seulement ici, c’est un défi que tous les orchestres ont présentement.»

Engagée aussi auprès des Jeunesses musicales du Canada à Dieppe, Holly Waltz note qu’à peu près tout le milieu de la musique classique fait face aux mêmes défis de renouvellement de public.

«On devrait avoir plus de gens. Dans la société d’aujourd’hui, il n’y a pas de contact intense ni avec les arts visuels ni avec la danse, la musique. Tout est superficiel. Le but est de plaire rapidement et au bout d’une minute, on est tanné et les arts sérieux nécessitent plus de concentration, plus d’effort et d’éducation», se désole-t-elle.

La directrice musicale de Symphonie NB avec quelques membres de l’orchestre sur la scène du Théâtre Capitol. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Quelques musiciens de Symphonie NB en concert au Théâtre Capitol. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau La directrice musicale Mélanie Léonard et les musiciens de Symphonie NB saluent la foule à la fin du concert à Moncton. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Des voix nouvelles

Avec plus d’une douzaine de programmes différents qui seront interprétés par l’orchestre et ses ensembles, au moins 25 concerts sont prévus à la saison 2022-2023 qui s’étend jusqu’au début juin.

Mélanie Léonard a voulu créer une programmation diversifiée et inclusive où la place des femmes est reconnue.

«Je trouve que c’est important justement de mettre de l’avant des voix qu’on n’a peu entendues, mais dont le talent mérite reconnaissance.»

La directrice cherche à créer un équilibre entre les œuvres plus connues et des découvertes surprenantes de compositeurs canadiens, vivants, mais aussi d’oeuvres écrites à la même époque que Schumann et Beethoven par exemple, mais qu’on entend moins souvent.

«Des oeuvres nouvelles, mais d’une esthétique connue.»

La directrice musicale est particulièrement fébrile à l’idée de présenter le concert Orchestral Powwow de la compositrice et violoncelliste Cris Derksen pour orchestre symphonique avec danseurs et percussionnistes autochtones. Les dates de ce concert ne sont pas encore annoncées, mais ce sera vers la fin de la saison.

La programmation peut être consultée sur le site web de Symphonie NB. La plupart des concerts sont présentés à Moncton, à Fredericton et à Saint-Jean. À la fin de la saison, l’orchestre partira en tournée dans la région d’Edmundston.