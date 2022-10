Un concert-bénéfice pour Caleb Haché, atteint d’une maladie rare

Une quinzaine de musiciens et de chanteurs de l’Acadie offrent un concert-bénéfice à Lamèque afin d’aider le petit Caleb Haché, atteint d’une maladie génétique rare, à poursuivre ses traitements à Philadelphie.

Atteint du syndrome Allan-Herndon-Dudley, le garçon âgé de 2 ans souffre d’hypotonie, d’un manque de tonus musculaire au niveau du tronc, l’empêchant ainsi de se retourner seul, de s’asseoir, de marcher, occasionnant aussi des problèmes de digestion et de communication. Bref d’avoir une vie normale d’un garçon de son âge. Il a besoin d’assistance 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

«Ça a été un choc puis ce l’est encore. On essaie de se tenir serré parce qu’on a besoin l’un de l’autre pour passer à travers de ça, mais il n’y en a pas de facile. Ça met beaucoup de pression sur notre couple, notre vie de famille, nos finances. Quand tout est affecté, on ne peut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes», a confié la mère de Caleb, Stéphanie Noël. Le couple a trois autres enfants à la maison.

Caleb Haché est le seul à souffrir de ce syndrome dans les Provinces maritimes. Depuis mai dernier, Stéphanie Noël et son conjoint Brian Haché ont fait le voyage avec Caleb jusqu’à Philadelphie, neuf fois, afin qu’il puisse subir un traitement appelé Triac dans le but d’améliorer sa qualité de vie. Caleb fait partie d’un essai clinique coordonné par les Pays-Bas, dont deux centres de traitement sont situés aux États-Unis pour les patients nord-américains.

«C’est pas un médicament miracle, ça ne va pas le guérir, mais ça va améliorer sa qualité de vie et donner un propulseur pour ses thérapies», a expliqué Mme Noël.

Caleb est suivi par plusieurs thérapeutes pour les divers aspects de son développement. Éventuellement, ils espèrent qu’il pourra se nourrir par lui-même, se déplacer avec l’aide d’un appareil et formuler quelques mots afin de communiquer ses besoins de base.

Les premiers traitements font déjà une petite différence au niveau du développement cognitif et de sa motricité, constate sa mère. Une fois qu’il aura atteint la dose maximale du traitement, cela devrait l’aider nettement à améliorer sa condition, mentionne-t-elle.

La famille repart le 9 novembre vers la Pennsylvanie pour une autre série de traitements. À chaque voyage, ils demeurent dans la ville américaine trois jours, entraînant ainsi des dépenses de déplacement en avion, d’hébergement et de repas. Depuis le début des traitements, ils ont organisé plusieurs activités de financement.

«Les gens ont été extrêmement généreux dans la communauté. On ne pourra jamais les remercier assez. Grâce à eux, on réussit à sortir la tête de l’eau, mais moi j’ai été obligé de retourner au travail parce que financièrement on n’arrivait plus. Ce n’était pas prévu étant donné la condition dans laquelle on vit.»

Caleb Haché, âgé de 2 ans, est atteint du syndrome Allan Herndon Dudley, une maladie d’une rareté extrême. – Gracieuseté Caleb Haché, âgé de 2 ans, est atteint du syndrome Allan Herndon Dudley, une maladie d’une rareté extrême. – Gracieuseté

La générosité des artistes

Ami de la famille, le chanteur des Hôtesses d’Hilaire, Serge Brideau, a eu l’idée d’organiser ce concert-bénéfice. C’est une cause qui lui tient à coeur. Lorsqu’il a contacté les artistes, tous ont répondu à l’appel à l’exception de ceux qui avaient déjà des engagements.

«Je me compte chanceux quand ça vient à organiser des spectacles-bénéfice, la générosité des artistes à chaque fois m’impressionne. On est bien choyé dans la Péninsule acadienne d’avoir des gens avec autant de talent et de générosité», a exprimé le chanteur qui animera la soirée.

Ils espèrent recueillir 18 000$ lors de ce concert, la salle pouvant accueillir jusqu’à 600 spectateurs. Le concert rassemblera principalement des artistes de la Péninsule acadienne, dont Maxime McGraw, Philippe Lebouthillier, Brian Kelly, Steve Hickey, Shaun Ferguson, Joannie Benoit, Emé et Donat Lacroix, Nancy Breau, Raphaël Butler, Jesse Mea, Musica Mundi et Danny Boudreau.

Stéphanie Noël est profondément touchée par cet élan de générosité des musiciens.

«Ce sont des artistes pour la plupart qu’on ne connaît pas personnellement. Ils ne connaissent rien de Caleb et eux, d’emblée ils ont accepté, ils ont été touchés probablement par la cause de Caleb. C’est rassurant de voir que les gens sont capables de se lier ensemble pour en arriver à un résultat voulu même s’ils ne sont pas touchés directement par la situation.»

Elle salue aussi son ami Serge Brideau qui a orchestré l’événement. «Je ne pourrai jamais le remercier assez pour tout ce qu’il fait.»

La famille devra se rendre encore une dizaine de fois à Philadelphie au cours des prochains mois. Pour l’instant, le médicament qui est extrêmement dispendieux est payé dans le cadre de l’étude clinique, mais une fois le programme terminé, ils devront entreprendre des démarches auprès du gouvernement pour que le médicament soit couvert par une assurance. Ce sera un combat de plus, ajoute Mme Noël.

Le concert-bénéfice a lieu à la Salle Mathieu Duguay à Lamèque le 27 octobre à 19h. Les billets se vendent au coût de 30$.