Lisa LeBlanc et Édith Butler en spectacle à l’ADISQ

Lisa LeBlanc et Édith Butler figurent parmi les artistes qui monteront sur la scène du prochain Gala de l’ADISQ, le 6 novembre.

Animé par l’humoriste Louis José Houde, le 44e Gala de l’ADISQ mettra en vedette une vingtaine d’artistes. En plus des deux chanteuses acadiennes, on retrouve notamment Hubert Lenoir, Patrice Michaud, Coeur de Pirate, Laura Niquay et Bruno Pelletier. Dix Félix seront remis lors de cette soirée.

Cinq artistes de l’Acadie ont récolté des nominations cette année. Lisa LeBlanc arrive au sommet avec six mentions, suivie de près par Salebarbes et ses quatre nominations. Édith Butler et P’tit Belliveau, ainsi que le metteur en scène du spectacle Boîte aux lettres des Hay Babies, Jean-Philippe Fréchette, sont aussi en lice pour des prix.

Le Gala de l’ADISQ sera diffusé sur les ondes de Radio-Canada le 6 novembre à compter de 20h30.