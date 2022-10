La nouvelle traversée musicale de Danny Boudreau

Deux ans après La lune et le soleil, Danny Boudreau est de retour avec un 11e album, Traverser le désert. Cette nouvelle collection de chansons fait un clin d’oeil aux musiques de film d’Ennio Morricone inspirées par l’énergie de la conquête de l’Ouest et l’époque des saloons.

L’auteur-compositeur-interprète de Petit-Rocher lance son nouvel album ce vendredi. Ancré dans le folk teinté de country et de diverses influences aux accents du sud, Traverser le désert reflète bien les différents registres de l’artiste. La pièce titre est issue de son marathon de chansons (60 pièces, 60 jours) qu’il a offert sur les réseaux sociaux pendant la pandémie. Il aborde cette thématique de façon poétique.

«Ce soir, j’ai le coeur à l’envers. Je veux chanter de mon balcon. Ce soir, je veux retrouver la lumière…», chante Danny Boudreau.

Si la plupart des 11 pièces du disque ont été composées depuis la pandémie, on retrouve aussi des chansons qui datent de quelques années telles que la pièce Y a pas d’problème écrite avec Louis Mathieu.

«Il y en a deux trois comme ça que je voulais ramener. Ça faisait longtemps qu’elles dormaient dans les tiroirs et je trouvais que dans ce processus-là ça cadrait bien.»

Une lueur d’espoir se dessine en écoutant sa musique inspirée par les événements des deux dernières années.

«Évidemment on n’est pas totalement sorti de tout ça, je pense que ça va nous suivre longtemps encore, mais du moins on commence à respirer un peu plus. Je pense que les gens ont commencé à revivre tranquillement.»

Celui-ci se réjouit de voir que les salles de spectacle reviennent au maximum de leur capacité.

Il a puisé aussi son inspiration dans la musique d’Ennio Morricone, des westerns italiens et de ces petits villages à la frontière du Mexique à l’époque des saloons.

«C’est pour ça que j’ai demandé à Sébastien Michaud de prêter sa trompette dans quatre chansons parce que je sentais cette énergie de désert, un peu à la frontière avec le Mexique.»

Les percussions, les cuivres et les cordes dans Le dernier Texaco et L’EscoBar témoignent de cette influence, apportant ainsi un côté un peu plus symphonique et cinématographique à ses compositions.

«Morricone est un des grands compositeurs de musique de film et sa musique m’a toujours parlé. Je voulais ramener un peu ce côté cinématographique, donc on s’est permis d’aller ailleurs.»

Danny Boudreau lance Traverser le désert le 28 octobre. – Gracieuseté

Revenir à uneformule plus intime

L’artiste estime que ce 11e opus reflète bien où il est rendu musicalement aujourd’hui avec des petits regards dans le rétroviseur.

«Je pense que c’est un beau constat d’où je suis maintenant musicalement même s’il y a des regards un petit peu vers le passé parce que je ne l’ai jamais renié, tout mon côté un peu «cabrelesque», avec les guitares, on le ressent un peu dans ça.»

Après avoir chanté les poètes, fait la fête avec Danny Party, l’artiste fait un retour à un univers plus posé, près des émotions. Il est au sommet de son art, tant sur le plan musical que vocal.

«À un moment donné, je me dis que quand j’aurai le goût de m’assagir un peu, puis de moins faire les grandes foules, je vais revenir en formule peut-être seul avec mes guitares dans des salles et revisiter ces chansons-là.»

Il a travaillé avec quelques-uns de ses collaborateurs de longue date, dont Louis Mathieu, Stéphane Blanchette, Ronald Bourgeois et Nelson Mainville. C’est ce dernier qui l’a d’ailleurs fait bifurquer en arrivant avec deux nouveaux textes (Le dernier Texaco et L’EscoBar) l’inspirant à aller vers une direction un peu différente.

Les premiers spectacles de lancement ont lieu à Tracadie le 28 octobre et à Bouctouche le 29 octobre. Quatre autres spectacles de lancement sont prévus à son horaire.

Danny Boudreau animera également le Cercle des auteurs-compositeurs de la FrancoFête en Acadie, le 5 novembre, marquant ainsi le retour de ce concept.

«Je suis vraiment content que ça revienne. Je trouvais que c’était un des beaux moments de la FrancoFête. Le dernier que j’ai fait c’était le cercle des auteurs avec Lisa LeBlanc, Édith Butler et Michel Rivard. Ça avait été marquant.»

À l’occasion de la 25e FrancoFête en Acadie, les organisateurs ont décidé d’inviter des artistes ayant contribué à l’événement pendant toutes ces années. Des incontournables comme Jac Gautreau qui a initié ce genre de cercle, ainsi que Ronald Bourgeois et Chloé Breault participeront à ce spectacle intime et acoustique pendant lequel ils racontent leurs sources d’inspiration. «On va avoir de belles choses à se raconter.»

Accompagné de trois musiciens (Justin Doucet, Sylvain Doucet et Jesse Mea), Danny Boudreau sera en spectacle le 10 novembre à Miramichi, les 12 et 13 novembre à Madran et le 17 novembre à Lamèque.