Le livre audio francophone: un marché en pleine expansion

Si le livre audio insuffle une nouvelle vie aux ouvrages littéraires, il reste que la rentabilité et l’accès aux produits francophones demeurent un défi de taille.

Le marché du livre audio se développe de plus en plus. Au dernier Salon du livre de Dieppe, on a même installé quatre postes d’écoute et présenté une table ronde sur ce sujet.

Le poète Jean-Philippe Raîche est un grand consommateur de livres audio. Or quand vient le temps de trouver des ouvrages francophones sur les différentes applications, la tâche peut s’avérer complexe. Ce sont souvent les nouveautés anglophones ou les traductions qui sont mises de l’avant sur ces plateformes.

«J’écoute surtout des livres en français puis c’est très rare que je trouve ce que je veux. Si je cherche un livre en particulier, puis je sais que l’audio livre existe parce que j’en ai entendu parler, j’ai beaucoup de difficulté à le trouver.»

Dans le cas des grandes maisons d’éditions étrangères, le livre peut être disponible en audio, mais pour se le procurer, c’est un véritable casse-tête, estime le lecteur.

«Le problème c’est que souvent peu importe la plateforme, elle te redirige vers une autre plateforme comme si ça allait fonctionner, mais ça ne fonctionne pas.»

Il existe une myriade de sites pour écouter des livres audio à partir de son téléphone intelligent, dont l’application Livres avec les produits Apple. Jean-Philippe Raîche aimerait qu’il y ait davantage de diversité dans leur offre en français.

«Si tu ne fais pas l’effort d’aller voir les nouveautés, tu ne vas pas le savoir.»

L’éditrice Marie Cadieux constate qu’il y a un problème de mise en marché et de promotion du livre audio. Bien que l’offre soit intéressante et que les livres se retrouvent sur plusieurs sites, il faut chercher pour trouver les nouveautés littéraires francophones.

«Si tu veux un Ken Follett, tu tape Ken, tu vas avoir immédiament son nom et mille offres et un lien pour les livres audios, mais si tu tapes Marjorie Pedneault (La colère de l’autre), il y aura une petite bio, peut-être notre site avec Mouton Noir, mais tu n’auras pas immédiatement le livre audio. La route est un peu complexe. C’est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin.»

Pourquoi écouter un livre audio?

Si autrefois, le livre audio était principalement destiné aux malvoyants ou aux jeunes enfants, aujourd’hui, ce secteur prend de l’expansion. Il suit un peu les pas du livre numérique. Les gens s’en procurent pour plusieurs raisons, notamment pour ceux qui ont des difficultés de lecture. Le livre audio permet aussi à l’auditeur de vaquer à diverses occupations.

«Il y a aussi le fait que depuis deux ans, on a été pas mal pogné à la maison. L’avantage avec le livre audio c’est que tu peux aller marcher dans le parc le long de la rivière, aller au gym, à la plage au lieu d’être pogné entre quatre murs», souligne Jean-Philippe Raîche.

Il ajoute que la technologie s’est nettement améliorée en ce qui concerne la qualité sonore. Selon le poète, écouter un livre est une toute autre expérience. Il s’est d’ailleurs procuré en livre audio plusieurs ouvrages qu’il a déjà lus.

«Il y a le fait que quand tu lis un livre, tu vois le livre, quand tu entends un livre, c’est comme si ça sollicitait une autre partie de mon cerveau. On entend beaucoup plus le rythme. S’il y a du dialogue, je trouve ça plus intéressant parce qu’on ne voit pas la mise en page, donc le texte a quelque chose de plus magique et de plus naturel.»

Un nouveau métier

Conseillère littéraire (Prise de Parole), traductrice et auteure, Sonia Malaborza est aussi une consommatrice de livres audio. Celle qui a signé la traduction du roman L’accoucheuse de Scots Bay a dirigé la réalisation de la production audio, dont la narration a été assurée par la comédienne Lynne Surette. La traductrice souligne que le livre audio diffère du théâtre. Les lecteurs n’interprètent pas les émotions. C’est vraiment une lecture.

«C’est un véritable marathon de lecture et ça prend du souffle et du métier. On n’est pas dans la grosse projection. On est en train de suggérer la présence d’un personnage.»

Le livre audio commence à faire son entrée chez les éditeurs de l’Acadie. C’est le cas, entre autres, de Bouton d’or Acadie qui en a produit trois. La directrice de la maison d’édition, Marie Cadieux, mentionne que ce nouveau champ de création permet de faire travailler des artistes, des comédiens, des réalisateurs, des techniciens de son. Produire un livre audio entraîne des coûts élevés, de 3000 $ à 8000$, ce qui n’est pas encore très rentable, estime l’éditrice.

Par exemple, pour le livre La colère de l’autre de Marjorie Pedneault, ils ont embauché trois comédiens. Jean-Philippe Raîche qui a incarné le policier en était à sa première expérience de lecteur. Avec un bassin de 350 000 francophones au Nouveau-Brunswick, il n’est pas nécessairement facile de vivre de son art en français.

«Ç’a été l’occasion pour moi d’apprendre un nouveau métier. […] Ça paie très bien et ça me permet de mettre de la bouffe dans le frigidaire, de vivre et de rester ici», a-t-il exprimé.

Sonia Malaborza précise que la région de Dieppe peut compter sur le studio de Jonathan Sonier; un musicien et concepteur sonore qui a acquis une compétence dans ce genre d’enregistrement.