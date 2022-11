La danse en ouverture de la 26e FrancoFête en Acadie

Une foule enthousiaste pour cette première soirée de la 26e FrancoFête en Acadie qui a pris son envol au rythme de la danse. Trois œuvres contemporaines signées par des créateurs d’ici et d’ailleurs ont été présentées au Centre des arts et de la culture de Dieppe.

L’atrium et la Caserne du CACD étaient bondés, mardi soir, avec près de 200 personnes qui se sont déplacées pour l’ouverture du grand marché francophone des arts de la scène de l’Atlantique. Au-delà de 350 diffuseurs et professionnels du secteur des arts, dont 12 délégués internationaux, se donnent rendez-vous à Dieppe et Moncton jusqu’au 6 novembre. La FrancoFête met en vedette plus de 50 artistes pendant ces cinq jours de festivités. Ceux-ci offrent des extraits de spectacle en musique, danse, théâtre, chansons, humour, variétés et art du cirque.

Afin de marquer l’ouverture avec éclat, les organisateurs ont voulu diriger les projecteurs sur la danse, une discipline encore peu programmée par les diffuseurs. Le public a eu droit à l’intégrale de trois créations: Décohérence et Prototype de DansEncorps, ainsi qu’une performance de Jalianne Li de SurFace Danse.

La directrice de DansEncorps, Chantal Cadieux, rayonnait lors de l’ouverture. Une soirée entièrement consacrée à la danse.

«C’est vraiment une première fois. J’étais étonnée. À force de persévérer et de dire que la FrancoFête c’est pour toutes les formes d’art, finalement la danse gagne un peu de terrain et puis on a notre place», a exprimé Chantal Cadieux.

Celle-ci souligne que la danse a toujours été moins diffusée en Acadie. Il faut dire que très peu de salles sont organisées pour recevoir de la danse sur le plan des ressources techniques afin d’être à la hauteur de la présentation.

«Ça va dans les deux sens. Le public n’est pas friand de voir de la danse parce qu’on ne leur en n’a pas présenté depuis 25 ans, donc comment on vend une œuvre à un diffuseur qui n’a pas beaucoup de financement et qui veut arriver avec son budget. Les artistes de la danse ne coûtent pas moins cher que les artistes de la chanson. Plus on va en présenter, plus les gens vont aimer ça», a commenté Chantal Cadieux.

Du même souffle, elle encourage les diffuseurs à oser sortir des sentiers battus.

«Si c’est apprécié, que le spectateur a du plaisir avec ce qu’il a vu et a eu une expérience artistique enrichissante ou qu’il décroche de son quotidien avec curiosité et intérêt, les diffuseurs sont là pour le sentir.»

DansEncorps a offert deux œuvres différentes qui font partie de son projet Résistance Plus visant à offrir une sélection variée accessible au public.

«Ça a toujours été mon but d’avoir de la danse contemporaine accessible. Le projet Résistance Plus est une proposition à la carte pour les diffuseurs, avec cinq chorégraphies de durée différente.»

La directrice générale de la FrancoFête en Acadie, Jacinthe Comeau, souhaite que cette première série de spectacles suscite l’intérêt des diffuseurs pour programmer de la danse.

À la découverte de nouveautés

Pour Marion Cousin, coordinatrice de la programmation au Conseil communautaire du Grand-Havre à Halifax, la FrancoFête est cruciale pour bâtir sa saison culturelle. Ravie d’avoir reçu le prix Louis Doucet pour l’excellence de leur engagement et de leur travail, Mme Cousin estime que cette distinction survient à un très bon moment.

«Je pense qu’on est tous passé après la pandémie par une période difficile et d’être honoré sur cette programmation qu’on essaie de faire revivre avec beaucoup de difficulté comme tout le monde. En plus de ça, on vient de célébrer nos 30 ans. Donc pour nous c’est une double signification de recevoir un prix pour ça.»

Au-delà de l’aspect artistique, la FrancoFête permet aux diffuseurs notamment en milieu minoritaire de voir ce qui se passe dans la Francophonie.

«À Halifax, on est vraiment en milieu minoritaire. Ici, c’est génial de venir dans le cœur de l’Acadie et voir ce qui se fait et les nouveaux artistes. C’est important de voir aussi tous les autres diffuseurs et les gens qui font notre métier ailleurs.»

«C’est un grand moment de réseau, d’amitié, de discussions. C’est une belle semaine très riche en plein de choses», a ajouté Mario Cousin.

Cette 26e FrancoFête est marquée par le retour du public. L’événement se tient entièrement en personne après deux années pendant lesquelles l’événement n’a pas pu se tenir dans sa forme habituelle. Le prix Cerf-Volant a été remis à l’école L’Odyssée de Moncton.