Le décès du musicien John McGale secoue les âmes jusqu’en Acadie

Le décès soudain et accidentel du musicien John McGale survenu le week-end dernier secoue les âmes jusqu’en Acadie, a pu constater l’Acadie Nouvelle.

Le guitariste du légendaire groupe rock québécois Offenbach est décédé tôt dimanche à la suite d’un violent accident de voiture qui s’est déroulé à Lacolle, à une soixantaine de kilomètres au sud de Montréal.

La voiture de John McGale a fait une embardée sur la route, avant de percuter un arbre et de prendre feu, a indiqué la Sûreté du Québec quelques heures après le drame.

Les échos de son décès ont largement franchi les frontières du Québec et de l’Ontario, province où est né le talentueux musicien qui soufflait 66 bougies le jour même de l’accident mortel.

Il faut dire que l’artiste a eu l’occasion de performer sur différentes scènes en Acadie au cours de sa longue carrière musicale qui a véritablement pris son envol en 1978 lorsqu’il s’est joint au groupe Offenbach.

On lui doit entre autres la composition de la musique de succès importants de la formation musicale comme Deux autres bières et J’ai l’Rock’n’Roll pis toé.

«J’ai perdu mon coach, mon mentor. John McGale était un guitariste hors pair et un musicien multi-instrumentiste qui ne vivait que pour la musique», a raconté Michel Landry, le batteur de la dernière mouture du groupe Offenbach.

«Il m’a pris sous son aile et m’a montré tout ce qu’il fallait faire et ne pas faire sur une scène et dans la vie en général», a ajouté le musicien natif du Haut-Madawaska qui était encore loin d’avoir vu le jour lorsque Offenbach enfilait ses plus grands succès.

Michel Landry s’était joint à la formation mythique en 2011 après avoir œuvré dans l’entourage du groupe comme technicien durant quelques années.

«John McGale était un gars qui pouvait être trop drôle à ses heures et être sérieux quand il fallait travailler et être à son affaire. J’ai passé en simonac par toute la gamme d’émotions en apprenant son décès», a souligné le natif de Connors, qui était toujours visiblement ébranlé 24 heures après l’annonce du drame.

Sur scène au Nouveau-Brunswick

John McGale a eu l’occasion d’être sur scène au Nouveau-Brunswick, lors de spectacles avec Offenbach et avec d’autres artistes.

La liste comprend entre autres des prestations musicales à Caraquet, Shippagan, Bathurst, Clair, Edmundston et Petit-Rocher à quelques reprises.

Michel Landry garde d’ailleurs un précieux souvenir d’un spectacle d’Offenbach présenté à l’aréna de Petit-Rocher au début des années 2010.

«La sécurité n’était peut-être pas à son meilleur lors de ce spectacle où les gars du groupe ont eu un peu de misère avec des groupies qui étaient envahissantes sur la scène.»

«En fait, les membres du groupe avaient un intérêt particulier pour l’Acadie et son homard, les spectacles étaient souvent planifiés pour correspondre à la saison du homard où les gars pouvaient s’en procurer à volonté», a ajouté le musicien du Madawaska en se remémorant des moments heureux passés avec John McGale.

Conseiller municipal à Petit-Rocher, Jean-Marc Cormier a eu le privilège de côtoyer lui aussi John McGale lors de l’organisation et la présentation de spectacles d’Offenbach dans la région Chaleur et ailleurs au Nouveau-Brunswick.

«Je garde le souvenir de quelqu’un qui était tout un gentleman», a raconté M. Cormier.

«Le spectacle de la tournée à Fond d’train en 1983 à Petit-Rocher s’était terminé par un party VIP à Alcida. Il y avait à peu près 300 personnes qui étaient descendues là-bas en autobus, on avait eu du fun, ce n’était pas trop beau à voir!», a relaté avec un éclat de rire le conseiller municipal.