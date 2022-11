Sami Landri: chanter pour dénoncer l’homophobie

Si à la première écoute, la chanson Mon sac TBK est amusante, il reste que cette première œuvre musicale de Sami Landri dénonce l’homophobie et met en lumière l’expérience queer.

Il ne se passe pratiquement pas une journée sans que l’artiste de drag acadienne doive faire face à des expériences homophobes.

«Cette année, ça m’est arrivé plusieurs fois de me faire appeler ‘‘tapette’’. Ça m’est arrivé en marchant au bord du chemin et il y a un char qui passe et il baisse la vitre et me crie ça», raconte Sami Landri.

Iel se souvient aussi des événements du 15 août dernier à Moncton où avant de monter sur scène, des drag queens ont reçu des menaces de mort. Sami Landri qui vient de lancer une première chanson n’a plus envie de donner de pouvoir aux homophobes et aux propos discriminants. Il ne se gêne donc pas pour nommer les choses dans sa chanson, une façon de se réapproprier le pouvoir afin de discréditer les homophobes.

«Je ne veux pas leur donner le pouvoir de manière péjorative, moi je m’identifie comme ça parce que je le sais que je suis une personne queer et ouvertement fièrement queer, ça fait que je veux leur enlever le pouvoir.»

L’artiste se désole de voir que l’homophobie existe encore dans la société en 2022. Sa chanson Mon sac TBK (tabarnak) qu’il a créée avec l’artiste Antoine93, figure importante de la scène indépendante de Montréal, aborde de façon amusante la réalité des artistes de la communauté queer.

Toute drag queen qui se respecte ne part jamais sans sa sacoche, souligne un peu à la blague l’artiste, rappelant qu’il s’agit d’un objet indispensable pour ceux et celles qui font des spectacles de cabaret.

Ces deux artistes queen se sont cotoyés sur scène lors du festival de Fierté Montreal et ils ont vite commencé une collaboration. Voulant créer cette chanson pour exprimer leur expérience francophone et queen de façon plus authentique, ils ont trouvé l’inspiration pour une chanson bien plus près qu’ils pensaient: dans leurs sacoches.

Peu importe son contenu, une sacoche est autant un «fashion statement», qu’une nécessité quand on fait la fête pendant de longues heures (une activité essentielle au rassemblement et à la rencontre pour une grande tranche de la communauté queen), indique l’artiste.

C’est donc en mêlant des sons de la musique pop électronique dansante et des paroles séduisantes, chiac, profanes et amusantes qu’on entre dans l’imaginaire queen de leurs sacoches.

C’est un peu l’élan qu’avait besoin l’artiste acadien pour réaliser son rêve de musique. La collaboration d’Antoine93 lui est précieuse.

Sami Landri avait envie de créer une chanson amusante, légère, sans nécessairement que ça devienne de l’humour.

«Quand j’ai écrit, j’ai trouvé dans les paroles, des rimes et un petit rap. On a trouvé un refrain vraiment punchant et on a décidé de faire les parties entre les refrains, un peu plus hip-hop.»

Des milliers de visionnements

Depuis ses débuts, Sami Landri s’est attiré des milliers de visionnements avec ses vidéos sur les réseaux sociaux et son personnage de drag queen à la poitrine démesurée. Sans ce succès, la musique ne se serait peut-être jamais pointée, estime Samuel Landry.

«Ce n’était pas quelque chose que j’avais vraiment pris au sérieux. Une fois que j’ai eu du succès avec mon drag, ça m’a poussé à faire ça. On dirait que c’est dans mon personnage de drag, de ce monde-là que je prends mon inspiration directement.»

Sami Landri envisage de sortir un premier vidéoclip en novembre. Cette chanson constitue la première étape vers la production d’un album ou d’un micro album qui devrait paraître en 2023. Iel entend poursuivre sa collaboration avec Antoine93.

«La collaboration a été vraiment fantastique. Je travaille fort tout seul et avoir quelqu’un avec qui travailler, ça m’a donné cette belle première étape.»

Après avoir tourné au Québec, en Acadie ainsi qu’en Ontario, l’artiste se consacrera surtout à la création durant l’hiver. D’autres chansons devraient sortir au cours des prochains mois. Mon sac TBK vient tout juste de paraître de façon numérique sur les plateformes d’écoute.