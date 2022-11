Shania Twain sera en concert à Moncton

C’est le grand retour de la reine internationale du country. Shania Twain entreprendra une tournée mondiale en 2023 avec son nouvel album Queen of Me qu’elle présentera à Moncton et Halifax en juin.

Reconnue comme étant la chanteuse ayant vendu le plus d’albums dans l’histoire de la musique country, Shania Twain fera escale au Centre Scotiabank à Halifax le 12 juin et au Centre Avenir à Moncton le 14 juin.

La chanteuse canadienne aura une année 2023 fort chargée avec son nouvel album Queen of Me, dont le lancement est prévu le 3 février. Ce nouvel opus sort six ans après Now paru en 2017. Il s’agit de son sixième long jeu en carrière.

Plusieurs fois primées aux Grammy Awards, la chanteuse entreprendra sa tournée le 28 avril. Des arrêts sont prévus dans plusieurs villes de l’Amérique du Nord et de l’Europe.

En plus de Moncton et Halifax, l’itinéraire comprend, entre autres, Montréal, Québec, Vancouver, Toronto, Los Angeles et New York. Les billets seront mis en vente à compter du 4 novembre à 10h.