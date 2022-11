De Moncton à Broadway: un rêve qui se réalise pour Matt Raffy

C’est un rêve qui se réalise pour le comédien Matt Raffy qui fait ses débuts à Broadway dans la comédie musicale & Juliet. Une expérience qui a changé sa vie, confie l’artiste.

«Broadway, ça a toujours été un genre de rêve, un peu comme une étoile dans le ciel qui m’a guidé et inspiré. Je n’étais pas trop sûr que ça allait arriver parce que le monde des arts c’est très dur. On te refuse neuf fois sur dix pour des auditions et des projets. Ce n’est pas facile du tout et là tu continues à rêver, tu ne lâches pas et un jour, l’étoile devient un peu une réalité et tu te dis wow, je suis là, je suis arrivé», a exprimé Matt Raffy au cours d’un entretien téléphonique depuis New York.

Le comédien natif de Toulouse qui a grandi à Moncton et vécu à Vancouver et à Toronto vient de déménager à New York afin d’incarner le rôle de Gregory (un acteur dans la compagnie de Shakespeare) dans cette comédie musicale dont la première se tiendra le 17 novembre.

D’ici là, les acteurs offrent des spectacles en avant-première, un genre de rodage avant la première représentation officielle. Le comédien qui flotte sur un nuage a encore du mal à croire ce qui lui arrive. Tout son parcours professionnel depuis près dix ans a tendu vers cet objectif, explique celui qui a fait surtout carrière en anglais.

«C’est encore plus incroyable que j’imaginais. C’est aussi beaucoup de travail. Le matin, je me réveille et on est en répétition toute la journée et là, le soir, on a un show à 8h et je rentre chez moi vers 11h et le lendemain je continue. C’est beaucoup de travail, mais évidemment, ça vaut le coup et je ne voudrais être nulle part ailleurs.»

Une relecture du classique

Avec une distribution de 25 acteurs-chanteurs, la production qui a eu sa première mondiale en 2019 à Londres propose une relecture du classique de William Shakespeare.

Matt Raffy raconte que l’histoire débute dans la salle de répétition de Shakespeare qui vient tout juste de terminer la nouvelle pièce de Roméo et Juliette.

«Là on imagine à nouveau un peu cette histoire d’amour de Roméo et Juliette en se demandant ce qui serait arrivé si Juliette n’était pas morte et qu’elle avait continué sa vie après Roméo.»

Matt Raffy qui a étudié dans une école de cinéma à Vancouver et au Randolph Academy for the Performing Arts à Toronto travaille dans le domaine des comédies musicales et du théâtre depuis près de dix ans. On l’a vu, entre autres, dans le rôle de Lumière dans La Belle et la Bête au Théâtre Capitol à Moncton. Il a toujours été attiré par le cinéma des grands studios d’Hollywood et l’univers de Broadway.

«C’était un peu une transition naturelle de commencer à faire mes études en anglais et mon parcours en anglais pour qu’un jour j’arrive où je suis aujourd’hui.»

Parallèlement à cela, il lui arrive aussi de travailler dans quelques productions en français à Toronto.

Matt Raffy – Gracieuseté La production & Juliet rassemble 25 acteurs-chanteurs. – Gracieuseté: Matthew Murphy

Un long chemin

Pour arriver à Broadway, le comédien a dû passer à travers un long processus. Entre la première audition en novembre 2021 et la signature de son contrat, il s’est écoulé près d’une année.

«Honnêtement, toute cette expérience a changé ma vie pour toujours depuis la première audition.»

Il côtoie des artistes qu’il admire.

«C’est incroyable comme équipe et d’avoir Max Martin dans notre salle de répétition. Il a travaillé, entre autres, avec Britney Spear et Justin Timberlake et là, il est avec nous.»

Pour ce spectacle, les concepteurs ont choisi des oeuvres très connues du répertoire populaire composées par Max Martin qui est aussi coproducteur. La sélection a été faite pour qu’elle se colle à l’histoire, mentionne le comédien.

«C’est un mariage de l’époque de Shakespeare avec une touche moderne, même dans les costumes et tout. C’est un vrai party sur la scène. Les spectateurs adorent le spectacle. C’est un boost d’énergie, tu ris, tu pleures.»

La comédie musicale est à l’affiche du Stephen Sondheim Theatre. Des représentations sont prévues au moins jusqu’en mai 2023.

Le comédien de Moncton est très ému de jouer dans cette production musicale. Chaque fois, il pense à sa famille à Moncton et à ses amis qui l’ont appuyé dans son parcours.

«Ça me rend très fier de mon travail, de ne jamais avoir lâché.[…] Je vis un peu le rêve que j’imaginais quand j’étais jeune.»