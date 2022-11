FrancoFête: à la découverte d’horizons musicaux divers

Le marathon des vitrines de la FrancoFête en Acadie va bon train. Les professionnels ont pu faire le plein de découvertes dès mercredi après-midi où trois artistes aux horizons divers ont offert un concentré de leur musique sur la scène de la Caserne à Dieppe. Marsö Margelidon, Plywood Joe et Les Bouches Bées étaient en spectacle.

Les artistes ont été applaudis chaleureusement par l’auditoire surtout composé de diffuseurs, de programmateurs d’événements et de professionnels du secteur des arts de la scène. La FrancoFête c’est un peu comme un marché de Noël, mais pour les arts de la scène.

«Pour moi, c’était tout de nouvelles découvertes. […] C’est le fun de voir de nouvelles propositions qui viennent de l’Acadie comme Plywood Joe (Joey Robin Haché). J’ai bien aimé Les Bouches Bées. Je trouvais qu’elles avaient un peu un son de Troiselle avec des voix féminines.

C’était un beau moment paisible. On a eu une belle variété d’une vitrine à l’autre, d’un style à l’autre», a exprimé la directrice de la programmation du Centre des arts et de la culture de Dieppe, Sophie Doucette.

Cette dernière envisage d’assister à l’ensemble des extraits de spectacle qui sont présentés d’ici à samedi soir, offerts par environ une cinquantaine d’artistes et groupes.

«Je suis tellement excitée parce que c’est la vraie FrancoFête (en personne) après quelques années. C’est pas mal de nouvelles découvertes pour les artistes qui nous viennent d’ailleurs et ça inspire pour mettre en place une nouvelle programmation.»

Plywood Joe en spectacle à la FrancoFête. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Marsö Margelidon en spectacle à la FrancoFête. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Tout donné pendant 20 minutes

Les artistes n’ont qu’environ 20 minutes pour offrir le meilleur d’eux-mêmes aux professionnels de l’industrie. L’accueil des délégués a été enthousiaste mercredi.

Vêtu d’une salopette d’ouvrier, chaussant des bottes de travail, Plywood Joe, l’alter ego de Joey Robin Haché, a brassé la cage avec son country-folk teinté de punk. Ce personnage de charpentier un peu rebelle était accompagné de son groupe Les mangeux de baloni. C’était la première fois qu’il présentait en vitrine officielle ce projet depuis la sortie de l’album de Plywood Joe en août dernier.

«C’était vraiment cool. Ça a donné une touche un peu plus punk à la vitrine. Je ne pouvais pas demander mieux, j’ai tripé au bout avec les boys. Je voyais que le monde tripait et on va voir ce que ça donne avec les discussions avec les gens durant les jours à venir», a commenté le chanteur à l’issue de sa vitrine.

Le groupe Les Bouches Bées en spectacle à la FrancoFête. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

La voix et les mots

Il semble bien que l’océan inspire les artistes. Marsö Margelidon, un artiste québécois d’origine française, a donné le coup d’envoi à cette série d’extraits de spectacle. Il a raconté que la mer est très présente dans ses chansons. Chaque pièce est un peu comme une chambre d’hôtel où il crée ses histoires.

«C’est une base de travail pour les mots, pour les ambiances, pour les histoires. Ça me permet de tisser des liens entre les personnages.»

Dans un mélange de styles musicaux, la danse n’est jamais trop loin dans ses prestations. Le chanteur et trompettiste, lauréat du Festival international de la chanson de Granby 2021, se produisait pour la première fois avec ses chansons en Acadie.

«C’est très émouvant d’être là devant vous», a-t-il confié au public.

En formule trio, il a offert un aperçu de son premier album qui paraîtra au printemps. Des chansons qui mettent de l’avant les textes, la voix et les histoires.

Ce n’est pas toujours évident de livrer un extrait de spectacle devant des diffuseurs, mais en fin de compte il faut se dire que ce sont des gens qui aiment la musique. D’ailleurs, ils ont rapidement embarqué dans l’univers de Marsö Margelidon.

«Le défi c’est de montrer le plus de choses possibles en moins de temps possible. C’est vrai que c’est très concentré. Moi j’aime habituellement prendre le temps de parler, de raconter beaucoup d’histoires entre les chansons, là je resserre tout ça. Ça m’aide à être un peu plus concis.»

Pour clore cette première série d’extraits de spectacle, le public a eu droit à un moment de réconfort avec la formation québécoise Les Bouches Bées. Le bord de l’eau inspire aussi ce quatuor acoustique qui a livré une prestation pleine d’émotions donnant un aperçu de son troisième album Les trous dans les coeurs. Un opus épuré, misant sur les harmonies, près des voix et des mots.

La FrancoFête se poursuit jusqu’au 6 novembre. Des extraits de spectacles sont présentés à la Caserne et à l’Hôtel Wingate à Dieppe, ainsi qu’au Théâtre Capitol à Moncton. Le public peut assister à la plupart des vitrines au Capitol et à la Caserne.