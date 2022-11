FrancoFête en Acadie: fenêtre sur l’international

Les programmateurs et les producteurs de spectacles européens débarquent à la FrancoFête à la recherche d’authenticité, d’identités musicales fortes et d’une couleur différente de ce qui se fait déjà en France ou en Suisse. Cinq artistes de l’Acadie ont offert de courts extraits de concerts destinés spécialement aux délégués de l’international.

«Ce que je recherche, c’est une authenticité, ce qui ne veut pas dire forcément tradition ou poussiéreux. Après il y a des talents dans l’écriture, dans l’expression, dans la langue, dans le jeu de guitare. Si on parle de réseaux qui sont très chansons comme on le conçoit en Europe, ça amène des couleurs différentes, plus folk, nord-américaines», a exprimé Ulrich Schuwey, un agent de spectacle et programmateur de la Suisse.

Dans une ambiance conviviale, formule acoustique et épurée, Caroline Savoie, Joey Robin Haché, Danny Boudreau, Shaun Ferguson et Émilie Landry ont offert des micro vitrines de deux chansons, en solo ou en duo, devant les délégués. Si chaque année, la FrancoFête offre une sélection acadienne destinée au volet international, cette fois, le format du Café export, jeudi matin, était un peu différent. Le directeur de Musique NB, Jean Surette, précise qu’il s’agit d’un concept emprunté à l’Association de la musique de la côte Est appelé Two for the show.

«C’est vraiment ciblé, ils peuvent parler directement aux délégués. Ça permet aux artistes de montrer ce qu’ils peuvent faire dans un format plus réduit. Des fois, c’est le fun de savoir pour un diffuseur que l’artiste peut faire aussi un spectacle en solo ou dans un autre format.»

Le 3 novembre 2022. Caroline Savoie accompagnée de Marco Gosselin sur la scène du Café Export à la FrancoFête. Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Le 3 novembre 2022. Shaun Ferguson sur la scène du Café Export à la FrancoFête. Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Ulrich Schuwey, agent de spectacle et programmateur de la Suisse, écoute attentivement les artistes en vitrines au Café Export à la FrancoFête. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Des retrouvailles

Ulrich Schuwey est un habitué de la FrancoFête puisqu’il y vient depuis dix ans.

«Ce sont des artistes qu’on connaît tous. On est content de les revoir. Je pense que même pour les délégués qui les découvrent pour une première fois, c’est une manière assez légère et agile pour faire un tour d’horizon. Je trouve que la formule légère peut bien servir pour la découverte et ça peut être intéressant pour des premières tournées.»

Après ces deux années d’absence, il est ravi d’être de retour en personne à Dieppe. Tout comme son homologue Karl Ouchet, producteur de la région des Alpes en France, il fait tourner des artistes de l’Acadie sur son territoire.

L’agent confie que ces deux années d’incertitude l’ont amené à se remettre en question. Malgré tout, il a choisi de reprendre le travail, se disant qu’il ne pouvait pas abandonner tout ce qu’il avait construit depuis dix ans pour faire rayonner la culture acadienne en Suisse.

«Je me suis rendu compte que c’était très dommage de laisser ça mourir et de ne pas reprendre surtout que je commençais à réaliser qu’il y avait vraiment un besoin de cette aide et de cette passerelle entre l’Acadie et la Suisse. »

Karl Ouchet est le producteur du guitariste Shaun Ferguson depuis sept ans. Il n’était pas venu à la FrancoFête depuis 2018.

«Je suis très heureux parce que j’ai besoin de contact, moi le virtuel, ça ne fait pas avancer les choses, ça entretient un peu les relations, mais le fait d’avoir le contact direct avec les gens ici, c’est un plaisir immense. Je n’aurais raté ça pour rien au monde.»

Il veut continuer de tisser des liens forts avec l’Acadie et faire découvrir cette culture en France. Karl Ouchet souligne que plein de projets sont dans sa mire. Il profitera d’ailleurs l’occasion pour présenter le projet d’éducation artistique Les Enfrancophones qu’il a monté avec Shaun Ferguson.

«Ce type de réseau qui est pour la plupart inconnu est pourtant très intéressant pour pouvoir ancrer un artiste sur un territoire et développer les publics.»

Danny Boudreau accompagné de Jesse Mea sur la scène du Café Export à la FrancoFête. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Danny Boudreau sur la scène du Café Export à la FrancoFête. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Danny Boudreau sur la scène du Café Export à la FrancoFête. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Émilie Landry sur la scène du Café Export à la FrancoFête. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Optimisme mitigé

Sans révéler de nouveaux coups de coeur depuis le début des festivités, ils notent tout de même une belle évolution dans la qualité des projets musicaux qui leur sont présentés.

Ça augure bien pour la suite des choses, estiment-ils, bien que le marché des spectacles en Europe vit des bouleversements.

«En France, actuellement, le marché est un peu désorganisé parce qu’il y a eu la pandémie et des reports. Il y a des festivals qui ont disparu et d’autres qui sont arrivés. On sent que tout est en train de redémarrer», a expliqué Karl Ouchet.

Celui-ci émet des inquiétudes à l’égard de la crise énergétique et de la fréquentation en salle.

«Il y a des salles qui sont obligées de faire des économies d’énergie. Après, il y a un travail important à faire pour reconquérir les publics actuellement au niveau des festivals et des salles, mais moi je sens que le marché se remet en place et que les opportunités reviennent.»

L’hiver s’annonce difficile en Suisse, souligne Ulrich Schuwey qui est un peu moins optimiste. D’après lui, l’inflation risque de faire mal. Avec l’ensemble des frais qui augmentent, cela pourrait avoir un impact autant pour les tourneurs que dans le portefeuille du public. Ainsi, les programmateurs seront peut-être un peu enclins à faire venir des artistes de l’étranger.

Mais tout n’est pas noir. Karl Ouchet ajoute que le réseau des petites salles, très fort et diversifié en France, représente une belle ouverture pour les artistes de l’Acadie.

En tournée en 2023

Shaun Ferguson s’envolera à nouveau vers l’Europe en 2023 pour une tournée d’un mois en France. Le marché international constitue une priorité pour le guitariste-chanteur qui a offert un aperçu de son prochain album à paraître. Un projet qui combine musique instrumentale et chanson.

«Je chante en français et en anglais, mais pour moi mon vrai langage c’est la musique comme telle, ça fait que ça ouvre des portes au niveau international. Ça peut aller partout», a mentionné le musicien.