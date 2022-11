Lisa LeBlanc récompensée à l’ADISQ

Lisa LeBlanc a récolté deux Félix à l’ADISQ lors des premiers galas. La chanteuse acadienne a remporté le Félix de l’album pop de l’année, en plus de mettre la main sur le trophée de la réalisation de disque avec Benoît Morier pour Chiac Disco.

L’auteure-compositrice-interprète est en nomination dans six catégories. Le Premier Gala animé par Pierre Lapointe qui s’est déroulé le 2 novembre a décerné 25 Félix artistiques, tandis que celui de l’industrie qui s’est tenu un peu plus tôt a remis 21 trophées aux professionnels qui oeuvrent dans le secteur de la musique et de l’humour.

L’artiste de Moncton montera sur la scène du Gala de l’ADISQ dimanche soir. Dix Félix seront alors remis, dont ceux de l’interprète féminine, auteur ou compositeur et chanson de l’année. Lisa LeBlanc figure parmi les finalistes de ces trois catégories. Le groupe Salebarbes est aussi en lice pour trois Félix qui seront décernés lors de cette soirée, dont celui du Groupe de l’année.

Avec son 4e album Chiac Disco paru au printemps dernier, Lisa LeBlanc entreprendra une tournée dans les Provinces maritimes à compter du 1er février 2023 qui la mènera dans sept villes.