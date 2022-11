Georgette Bourgeois dévoile une exposition majeure sur le parcours artistique de sa mère

«À ma maman chérie qui m’a donné le goût de la musique, du français et surtout, qui m’a inspirée dans les arts», écrit l’artiste Georgette Bourgeois au début du magnifique catalogue qui accompagne l’exposition sur l’œuvre de sa mère, Anna Bourque-Bourgeois, au Musée acadien de l’Université de Moncton.

Artiste-peintre et pianiste, Anna Bourque-Bourgeois, de Moncton, qui a vécu de 1907 à 1999 était une véritable passionnée des arts, tout comme sa fille et son petit-fils Chris Harrigan qui est cinéaste. Comme quoi la pomme ne tombe jamais bien loin de l’arbre. L’exposition Histoire sociale d’Anna Bourque-Bourgeois, une artiste en Acadie rassemble plusieurs de ses peintures, de ses porcelaines, des photographies, de la documentation sur sa vie accompagnée d’extraits de ses journaux personnels.

Les œuvres d’Anna Bourque-Bourgeois n’ont pas été exposées souvent, soit seulement deux fois en solo à la Galerie d’art de l’université de Moncton et à la Bibliothèque publique de Moncton. Georgette Bourgeois qui mène aussi une carrière d’artiste foisonnante a eu envie de faire découvrir davantage l’œuvre de sa mère et de partager avec le public son parcours exceptionnel. Elle estime que ce projet est beaucoup plus grand qu’elle puisqu’il concerne l’histoire de l’art de l’Acadie. Plus on avance dans le temps, plus on remarque la maturité dans son travail avec une touche très contemporaine, note l’artiste.

«C’est tellement un cheminement émouvant pour moi. C’est un parcours visuel qui me parle parce que le visuel me parle. Je vois la délicatesse de cette œuvre-là, la force du bateau, ça c’est un chef-d’œuvre. Je suis contente de partager ça pour que ça reste dans l’histoire de l’art en Acadie», a exprimé l’artiste en parlant des œuvres de sa mère qu’elle révèle au public.

Georgette Bourgeois a travaillé pendant plus de trois ans à ce projet d’exposition et de livres. Elle a été aidée par le commissaire d’art Paul Édouard Bourque et la directrice du Musée Jeanne-Mance Cormier qui était fascinée par l’écriture d’Anna Bourque-Bourgeois. Elle n’a pas hésité à présenter cette exposition.

La collection qui occupe la grande salle du Musée s’ouvre sur deux superbes pièces de porcelaine réalisées en 1926 pendant ses études en peinture, en piano et en écriture à Notre-Dame-de-Bellevue à Québec. Très jeune, elle s’est découvert une passion pour les arts. Celle qui envisageait une carrière de pianiste a opté pour les arts visuels encouragés par ses professeurs. Elle a exercé la profession d’artiste-peintre pendant la majeure partie de sa vie et a été engagée dans le domaine des arts à une époque où les femmes étaient peu nombreuses. Georgette Bourgeois a grandi dans une maison où il y avait de vraies œuvres d’art sur les murs.

«Ça fait longtemps que j’ai compris son génie. Il y en a que je n’avais jamais vues, parce qu’elles étaient dans le grenier dans des malles.»

Sa mère n’était pas intéressée par la vente, privilégiant avant tout la création. Elle n’a jamais vendu ses tableaux, sauf une fois à un collectionneur.

«Elle avait une liberté d’expression. […] Elle refusait carrément de vendre.»

Ses œuvres sont donc restées dans la famille et chez les amis ou dans certaines collections comme celle de Maurice Cormier au Musée de Kent. C’est ainsi que Georgette Bourgeois a pu retrouver assez facilement les peintures.

À travers les âges

L’exposition met en relief ses œuvres au pastel et ses huiles réalisées à différentes époques.

«Je veux montrer ses différentes époques de création, comment elle a évolué comme artiste dans sa création, les médiums qu’elle utilisait. Elle faisait du recyclage longtemps avant qu’on en parle.»

Elle pouvait peindre autant sur de la toile que sur des morceaux de mur, de métal recyclé ou de tuiles. Bref, sur tout ce qui lui tombait sur la main. Georgette Bourgeois raconte que la famille n’étant pas très riche, elle se devait donc d’être créative pour trouver des matériaux pour peindre. Étonnamment, l’artiste a retrouvé la boîte de pastel de sa mère qui date de 1926. C’est sa nièce qui l’avait conservée.

Une fois que les enfants ont quitté la maison, Anna Bourque-Bourgeois a commencé à peindre sur de plus grands formats. On peut donc admirer quelques-uns de ses tableaux dans cette exposition. En tout, elle aurait peint au moins une centaine d’œuvres.

Elle était aussi pianiste et a accompagné parfois le violoniste Arthur Leblanc à Moncton. Un segment de l’exposition est d’ailleurs consacré à sa passion pour la musique. On y retrouve aussi quelques photographies, dont une d’elles vers l’âge de 18 ans dans la maison familiale de la rue St George.

«C’est la maison de mes grands-parents là où moi aussi j’ai grandi.»

La collection comprend également quelques peintures réalisées à la fin de sa vie, illustrant des paysages qu’elle voyait de son chalet près de la mer.

Le vernissage se tient ce dimanche à 14h au Musée acadien. Le livre sera lancé lors de l’événement. Paul Édouard Bourque signe les textes, Steve Dupuis a conçu le design du catalogue, tandis que Mathieu Léger a réalisé les photographies. L’exposition sera en montre jusqu’au 22 décembre. Georgette Bourgeois espère faire voyager cette exposition.