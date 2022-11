Musique: comment diversifier ses sources de revenus?

Les musiciens doivent plus que jamais trouver des façons de diversifier leurs sources de revenus, soutient le président de l’Alliance nationale de l’industrie musicale (ANIM), José Bertrand, profondément inquiet face à l’avenir de la chanson francophone au pays.

Les changements récents à la programmation de la radio satellite SiriusXM ont eu un impact majeur sur les revenus des artistes de l’Acadie et du pays. En l’espace d’un mois, il y a environ 570 artistes francophones du Canada qui ont cessé de jouer sur la radio satellite, a indiqué le président de l’entreprise ShineX, Guillaume Drouin, qui se spécialise dans les redevances des radios satellites.

«Quand on regarde les chiffres (du dernier mois), ce sont surtout de gros artistes établis depuis longtemps, pas nécessairement des artistes de la relève qui ont joué.»

Depuis le 30 septembre, ce n’est plus Radio-Canada qui programme les chaînes musicales francophones, SiriusXM ayant rapatrié sa programmation pour créer Attitude Franco, Racines musicales et Influence Franco. C’est ce qu’on apprend dans un communiqué émis par la direction de la radio satellite. Toutes ces chaînes sont disponibles partout en Amérique du Nord et le système de redevances demeure le même. Pour chaque diffusion d’une chanson, un artiste et son producteur peuvent recevoir jusqu’à 45$ américains.

Or les programmateurs de Sirius n’ont plus accès aux chansons qui étaient contenues dans le catalogue de Radio-Canada, ce qui fait que bien des artistes ne jouent plus et perdent donc un revenu très important, d’après les informations fournies par José Bertrand de l’ANIM et Guillaume Drouin.

Le responsable de la collecte des redevances chez Le Grenier Musique, Joey Robin Haché, a observé une baisse de près de 80% des diffusions sur la radio satellite pour la quinzaine d’artistes de la maison de disque acadienne. Selon lui, les nouvelles chaînes francophones visent plus des styles spécifiques, ce qui désavantage les artistes de sa cohorte, émergents ou d’horizons musicaux plus marginaux.

«Ça coupe le budget des artistes de beaucoup parce qu’il y en a plusieurs qui vivent avec ça tout au long de l’année. On a des artistes qui peuvent recevoir des montants jusqu’à cinq chiffres en redevances des radios satellites.»

«C’est donc un coussin financier pour nous aider à persévérer dans notre métier», a expliqué Joey Robin Haché, qualifiant cette période un peu de néant financier.

Transition

Il s’agit probablement d’une période transitoire, au dire des intervenants. Il semble y avoir une ouverture du côté de SiriusXM.

«Il y a toujours une petite inquiétude, mais on se fait rassurer en se faisant dire de renvoyer notre catalogue (de musique)», affirme José Bertrand. Le gérant et agent d’artistes à Toronto est de passage à Dieppe dans le cadre de la FrancoFête en Acadie.

C’est aux artistes et aux producteurs de faire parvenir les chansons à la radio satellite par le biais de leurs services habituels. M. Drouin qui a discuté avec un représentant de l’entreprise a appris que deux programmateurs entreront en poste bientôt pour s’occuper des nouvelles chaînes francophones.

«Les chansons n’ont pas encore eu le temps d’être ajoutées au changement de programmation. On est vraiment dans période transitoire et probablement autour de janvier, on devrait avoir une meilleure idée de ce qui va jouer. Ce n’est pas sûr qu’ils vont tout reprendre, mais au moins si on peut remonter à 50% ou 60% de ce qu’il jouait avant, il y a bien des artistes qui vont être contents de faire des revenus», a indiqué Guillaume Drouin.

José Bertrand estime qu’il est temps que la communauté et l’industrie de la musique se penchent sur les sources de revenus pour subvenir aux besoins des artistes. Avec la pandémie, les musiciens ont perdu d’importants revenus avec le report et l’annulation de spectacles, et puis maintenant, ils sont affectés par les changements à la radio satellite.

«Ce qu’il faut se poser comme question comme communauté ou industrie, est-ce qu’on peut juste dépendre d’une seule source de revenus. Il faut se pencher pour diversifier ses revenus et pas nécessairement dépendre seulement des radios satellites.»

Ce dernier entend discuter avec SiriusXM, mais rappelle que l’association n’a pas un pouvoir énorme. Sirius est une société privée qui n’a pas le même mandat que la radio publique.

«Radio-Canada, qui est une radio d’État, a des mandats publics qui sont clairs et précis et la diversité et la relève en font partie. Une radio privée comme SiriusXM n’a pas les mêmes objectifs et c’est à nous producteurs de contenu d’envoyer les choses et à faire le nécessaire.»