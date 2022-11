De la chanson aux sources d’inspiration

Célébrations, souvenirs, émotions et chanson de protestation ont marqué le Cercle des auteurs-compositeurs de la FrancoFête réunissant quatre artistes de l’Acadie aux parcours inspirants. Danny Boudreau, Ronald Bourgeois, Chloé Breault et Jac Gautreau ont été salués par une vibrante ovation de la foule, samedi, à la Caserne à Dieppe.

Animé par Danny Boudreau, le Cercle des auteurs-compositeurs SOCAN a été aussi l’occasion de remonter dans le temps. On a célébré deux événements phares de la chanson francophone: les 25 ans de la FrancoFête et le Coup du coeur francophone en Acadie, à travers le regard de deux des fondateurs, Louis Doucet et Alain Chartrand.

Tour à tour, les artistes ont partagé leurs sources d’inspiration et les histoires derrière certaines chansons qu’ils ont interprétées en s’accompagnant à la guitare acoustique ou au piano, parfois les uns, les autres. Un des grands créateurs de l’Acadie, Jac Gautreau, a ouvert le bal avec une composition du spectacle Tracadie Story, sur le camp militaire. Celui qui œuvre maintenant en multimédia avec le projet de l’École de l’Océan n’était pas monté sur scène pour chanter ses propres chansons depuis une dizaine d’années. Il était vraiment content d’être là. D’ailleurs, l’artiste a failli rater ce rendez-vous puisqu’environ deux heures avant le spectacle, il a été victime d’un étouffement alimentaire pendant le banquet. Heureusement, un bénévole de la FrancoFête lui a porté secours et le chanteur a récupéré rapidement et il a pu prendre part au spectacle. Jac Gautreau ne voulait surtout pas manquer ce rendez-vous. Celui qui avait très hâte de chanter sur scène se sentait assez bien pour le faire. «Ça a été vraiment un beau baume», a-t-il confié.

L’instigateur des cercles d’auteurs-compositeurs en Acadie a offert un bref survol de son répertoire. Il a conclu avec Spin; une chanson de protestation encore d’actualité, dénonçant à son tour la nomination de Kris Austin au Comité de révision de la Loi sur les langues officielles. Il a expliqué qu’il a été inspiré par le discours de Pierre McGraw, président de RADARTS. «Cette nomination est une insulte et un affront pour la communauté francophone», a-t-il commenté en entrevue par la suite.

Ronald Bourgeois qui œuvre en musique depuis 50 ans a interprété la première chanson qu’il a écrite en français, Joe LeBlanc, devenue par la suite un des grands classiques de la musique acadienne. L’artiste natif de Chéticamp, au Cap-Breton, qui a récemment reçu un doctorat honorifique de l’Université Sainte-Anne a été acclamé.

L’auteur-compositeur-interprète souligne qu’il est ébahi par le talent artistique qui sort de l’Acadie. «C’est un petit monde, mais c’est grand l’Acadie», a-t-il affirmé.

On a appris, entre autres, que 80 compositions de Ronald Bourgeois ont été reprises par d’autres chanteurs. Il a interprété l’émouvante Laissez parler le coeur, une chanson qui a marqué la vie de bien des gens, ainsi qu’une pièce toute récente de son cru, Le temps des grands amours.

Chloé Breault qui est actuellement en tournée au pays avec le Coup de coeur francophone a interprété un extrait d’une de ses premières chansons, Pot Mason, reprise par Joannie Benoît. L’artiste de Bertrand a poursuivi notamment avec les pièces Noir ou blanc et Plage des Morons.

Danny Boudreau a chanté, entre autres, Jour d’automne, une oeuvre inspirée par son père, ainsi que La Gibson de mon père composée pour Patrick Norman, en plus de deux chansons tirées de son nouvel album Traverser le désert. Pour clore le spectacle, les artistes ont interprété la chanson Enfants du destin composée par Danny Boudreau et Ronald Bourgeois.