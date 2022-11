Wess Wess et autres stress: percutant et rafraîchissant

Rafraîchissant et tellement pertinent, la pièce Wess Wess et autres stress de Satellite Théâtre suscite plusieurs réflexions. Sept acteurs-créateurs de la diversité culturelle témoignent de leur réalité dans cette œuvre qui a mis trois années à naître.

La pièce mise en scène par Marc-André Charron a été présentée à quatre reprises à la Salle Bernard-LeBlanc à Moncton depuis vendredi et chaque fois c’était salle comble. À l’issue de la représentation samedi, Albert Mutambala, un jeune qui fait partie du projet Flash Culture à la FrancoFête a été très touché par cette œuvre.

«Je pense que c’était vraiment un spectacle émouvant parce que ça parle d’une réalité qui se passe dans la société, mais que nous ne sommes pas toujours capables d’exprimer», a commenté l’élève de 16 ans de l’École secondaire du Sommet à Halifax.

Celui-ci a invité la troupe à organiser des représentations destinées au milieu scolaire. Selon lui, ce genre de spectacle peut certainement aider les jeunes à mieux connaître et comprendre ce que peuvent vivre les gens issus de la diversité culturelle.

Il a été particulièrement ému par la scène de l’altercation entre le mécanicien d’origine béninoise et les policiers. «C’est vraiment quelque chose qui arrive dans la société. Voilà pourquoi ça m’a touché.»

En plusieurs tableaux, Wess Wess et autres stress met en relief différentes situations que les personnages vivent dans leur quotidien notamment sur l’éducation des enfants, les demandes d’immigration, la productivité au travail, les relations de couple, leurs droits, l’intolérance et l’itinérance. Au lieu de s’apitoyer sur leur sort sur un ton larmoyant, les créateurs ont choisi la porte de la satire et du théâtre physique pour présenter leurs histoires. L’action se déroule dans un décor très coloré de plateau de jeux télévisés. Tous les textes ont été écrits par les acteurs-créateurs.

«Notre idée du spectacle était plus sombre, mais nous avons décidé qu’on voulait apporter de l’énergie au spectacle. Marc-André Charron nous a demandé de s’asseoir devant la scène et il nous a demandé de rêver à ce qu’on voyait sur scène. On a pensé à un «game show» et on a pris une journée pleine pour regarder des «game show» de différentes cultures», a indiqué la comédienne Jalianne Li.

Ils traitent de choses graves de façon assez percutante, mais dans une ambiance un peu absurde, loufoque avec même quelques chansons rap, des chorégraphies et des marionnettes. On réfléchit, on sourit, mais on rit jaune aussi parfois.

Les sept acteurs-créateurs sont des immigrants de première, deuxième et troisième génération. La pièce a été créée dans le cadre du projet Culturas mené par Satellite Théâtre. Comme l’a expliqué le directeur artistique de la compagnie, Marc-André Charron, l’objectif était de former des créateurs de la diversité culturelle.

«Nous voulons avoir accès à un bassin d’artistes qui s’élargit et aussi parce qu’il y a des histoires qui ne peuvent pas être portées par des acteurs blancs acadiens.»

Pendant deux années, les artistes ont reçu une formation. Les textes sont inspirés de leur réalité. Les artistes ont précisé qu’ils n’ont pas voulu créer un spectacle sur la diversité culturelle, mais sur leur réalité à eux.

«Quand on a plusieurs référents culturels qui ne sont pas majoritaires dans la francophonie, c’est sûr que ça va se traduire dans notre art. Ce n’est pas parce qu’on ne voulait pas que ce soit un spectacle de la diversité, qu’on ne puisse pas parler de question de la diversité», a expliqué Wijdane Akachkach.

Enfin sur scène

À l’issue de la représentation, Wijdane Akachkach avait encore du mal à réaliser qu’ils étaient enfin sur scène pour présenter le fruit de leur travail.

«Ça fait trois ans qu’on rêve à ce jour, qu’on travaille pour ce jour, qu’on sacrifie beaucoup de choses, de temps, d’énergie, qu’on s’amuse, mais là, on est là. Je n’arrive pas à le croire», a exprimé celle qui est aussi musicienne de jazz.

Depuis le début de ce projet, elle a mis un peu en pause sa carrière musicale pour se consacrer entièrement au théâtre. Elle est tombée amoureuse de ce médium.

Bien connue dans le monde de la danse et des arts du cirque, Jalianne Li se dit maintenant beaucoup plus à l’aise et compétente en théâtre avec la formation qu’ils ont reçue.

Wess wess, ce sont les petits chuchotements stressants qui sont portés aux oreilles et qui prennent différentes formes selon les cultures.

«C’est quelque chose qui est commun dans toutes nos cultures, mais il y a différentes approches, selon nos bagages culturels», a ajouté Jalianne Li.

La pièce met en vedette aussi Haqq Brice Adeoye, Emily Rose London, Aryelle Morrison, Sandratana Rasolonjatovo et Daniela Fernandez Rodriguez. Après la représentation, les spectateurs ont posé plusieurs questions aux artistes.