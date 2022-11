Le livre d’un auteur de Petit-Rocher sera adapté pour le cinéma

Le roman L’été des mouches de l’auteur Pierre-Luc Cool pourrait fort bien être adapté pour le grand écran.

Le romancier originaire de Petit-Rocher a confié dans un entretien accordé à l’Acadie Nouvelle que le travail d’adaptation de l’œuvre littéraire allait bon train et que les pièces du casse-tête en vue de la réalisation du film commençaient à se placer.

C’est le réalisateur québécois François Bégin qui a tout d’abord approché l’auteur 2020 après avoir fait la lecture du roman qui navigue entre l’horreur, le suspense et les phénomènes paranormaux.

Ce dernier compte à son actif plusieurs prix et nominations pour divers films, des docu-fictions et émissions de télévision réalisés depuis le début des années 2000.

On lui doit également plusieurs spots publicitaires et vidéoclips musicaux à succès au fil des années.

«Il m’a raconté à l’époque avoir beaucoup apprécié le livre et qu’il voyait un énorme potentiel pour en faire une adaptation cinématographique», a raconté Pierre-Luc Cool, surpris et emballé à ce moment de recevoir une telle proposition.

Environ un an plus tard, le producteur René Savoie, qui est président et fondateur de la firme néo-brunswickoise les Productions du milieu, s’est joint à l’aventure.

Au cours de sa carrière dans le milieu de la télé, ce dernier a récolté trois nominations au Festival international du cinéma francophone en Acadie et deux nominations pour un prix Gémeaux pour les volets médias numériques des Newbies.

«Il a lui aussi lu et apprécié le livre et l’idée du projet», a relaté Pierre-Luc Cool en entrevue.

L’auteur a indiqué qu’il assume pour sa part l’important rôle de scénariste du film, même s’il s’agit d’un travail auquel il était très peu familier jusqu’à tout récemment.

– Gracieuseté

Épaulé par quelques personnes de l’industrie, autodidacte et avide d’apprendre quelque chose de nouveau, ce travail de scénarisation l’occupe depuis un an et en est déjà à sa troisième mouture.

«Ça demande beaucoup de technique, c’est une méthode d’écriture qui fait appel au visuel et aux sons, alors que le roman fait place aux sentiments»

Question de lui fournir encore plus de munitions, l’auteur de Petit-Rocher prendra part à partir de cet automne au volet Scénarisation de longs métrages de fiction du programme Élan, qui s’adresse aux scénaristes, scénaristes-producteurs et scénaristes-réalisateurs hors Québec.

«Ce programme devrait me permettre de perfectionner mon scénario et d’y ajouter la touche finale», a indiqué le principal intéressé.

«C’est un processus qui peut être très long… Difficile aussi de prévoir si le film d’horreur pourrait se retrouver au cinéma ou encore sur des plateformes de diffusion en continu comme Netflix ou Crave», a souligné l’auteur.

Chose certaine, Pierre-Luc Cool tient à ce que l’action du film se déroule dans la région de Petit-Rocher, et non pas ailleurs pour en faciliter sa commercialisation.

Le livre L’été des Mouches raconte les aventures de quelques jeunes adolescents qui décident d’aller explorer une maison abandonnée de la région de Petit-Rocher et de passer la nuit au bord d’une rivière.

Ces jeunes étaient loin de se douter que ces activités somme toute assez banales allaient dicter leur destin de façon assez lugubre.

Fait étonnant, les origines du livre L’été des mouches remontent à l’été 2011, alors que l’auteur se trouvait en France avec sa femme.

«Nous avions installé notre tente à un endroit et dormions alors qu’une voiture s’est stationnée à côté de nous et a fait du bruit durant quelques heures… Ça m’a empêché de dormir et a constitué l’élément déclencheur de mon roman.»

Les détails entourant un éventuel tournage du film n’ont pas encore été déterminés, tout comme le budget du film.

Chose certaine, Pierre-Luc Cool aimerait bien que certaines scènes du film soient tournées dans son patelin.

Passionné des romans et des adaptations au cinéma des œuvres de Stephen King et des classiques d’horreur au grand écran et de musique métal, l’auteur âgé de 39 ans mène une vie rangée d’auteur et d’enseignant à Petit-Rocher avec son épouse et ses enfants, bien loin des êtres maléfiques qui se retrouvent dans ses trois livres publiés depuis 2019.