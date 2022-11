Notre Dame de Moncton: une première qui s’annonce chargée d’émotion

La cinéaste Denise Bouchard et toute l’équipe du film Notre Dame de Moncton débarquent au Théâtre Capitol, jeudi soir, afin de donner le coup d’envoi au 36e Festival international du cinéma francophone en Acadie. Cette œuvre remplie d’humanité de la scénariste Mélanie Léger est portée par une solide distribution.

À la veille de la première, la réalisatrice Denise Bouchard et la scénariste Mélanie Léger étaient fébriles.

«Je suis tellement fébrile. Je suis aussi très charmée et heureuse pour l’équipe de Notre Dame de Moncton qu’on lance cette 36e édition du FICFA», a exprimé la réalisatrice qui présente ainsi son deuxième long métrage de fiction.

Elle salue le travail de toute l’équipe majoritairement néo-brunswickoise qui, à ses yeux, a mis son 200% pour que cette histoire puisse être portée à l’écran.

«Je souhaite que Notre Dame de Moncton donne une belle caresse aux gens. C’est un film d’amour, de tendresse et un regard sur l’autre.»

Notre Dame de Moncton (Bellefeuille Production) raconte l’histoire d’Anna (Laurie Gagné), une jeune femme qui se retrouve à la rue bien malgré elle. Celle-ci s’introduit discrètement dans une maison à l’insu des propriétaires et squatte leur sous-sol. Victorine (Louise Turcot) et Hergé (Gilles Renaud) traversent des difficultés personnelles. Survient alors un drame faisant en sorte que Victorine se retrouve à vivre seule dans cette grande résidence de Moncton. Peu à peu, une relation bien spéciale s’installe entre Victorine et Anna. Pendant ce temps, Anna retrouve son fils Jason (Thomas Lapointe) qui avait été donné en adoption. Pour Anna, encore tourmentée par son passé trouble, les retrouvailles s’avèrent difficiles.

Raoul (Jean-Philippe Raîche) dans le film Notre Dame de Moncton. – Gracieuseté: Bellefeuille Production Estelle (Frédérique Cyr-Deschênes) dans le film Notre Dame de Moncton. – Gracieuseté: Bellefeuille Production Jason (Thomas Lapointe) et Estelle (Frédérique Cyr-Deschênes) dans le film Notre Dame de Moncton. – Gracieuseté: Bellefeuille Production

Le choix des acteurs

La réalisatrice a choisi de tourner le film de façon intimiste, la caméra étant près des acteurs.

«Les premiers que je vais protéger sur un plateau, ce sont les acteurs parce que ce sont eux qui vont nous faire vibrer à l’écran», a mentionné la cinéaste qui est aussi actrice.

Denise Bouchard a porté une attention particulière à la distribution qui s’est faite autant en Acadie qu’au Québec. Le choix de Laurie Gagné est devenu une évidence lors des auditions, confie la cinéaste de Caraquet.

«Elle s’est présentée avec une fragilité, une disponibilité et une grande générosité. Elle est arrivée avec l’énergie que je cherchais.»

Tous les acteurs ont été sélectionnés minutieusement de façon à créer un bon mariage, souligne-t-elle. Le jeune Thomas Lapointe d’Edmundston qui joue dans son premier long métrage est une révélation. Il perce l’écran tout comme Frédérique Cyr-Deschênes qui incarne son amie Estelle.

Le tournage a eu lieu à Moncton à la fin de l’hiver 2022. Ses rues et ses paysages y sont à l’honneur, le jour comme la nuit. On se promène sur le bord de la rivière Petitcodiac, dans les parcs, les quartiers, la cathédrale et un dépanneur tenu par un commis Raoul (Jean-Philippe Raîche) à la personnalité singulière. Un café a été complètement redécoré pour les besoins du cinéma, donnant ainsi une direction artistique particulière au film.

Anna (Laurie Gagné) et Victorine (Louise Turcot) dans le film Notre Dame de Moncton. – Gracieuseté: Bellefeuille Production Jason (Thomas Lapointe) dans le film Notre Dame de Moncton. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Une histoire actuelle

Denise Bouchard a été séduite par l’histoire qui est actuelle et ce regard sur des femmes qui sont un peu sur la corde raide.

«J’ai beaucoup travaillé dans le scénario de Mélanie (avec son accord), je voulais y apporter ma couleur et moi ma couleur, ça a été beaucoup sur la tendresse, l’empathie, faire des femmes fortes malgré les épreuves. […] On a eu une très belle collaboration là-dessus.»

La réalisatrice souhaite que ce récit encourage les gens à s’ouvrir aux autres et à être bienveillants; des valeurs qui se retrouvent un peu dans toutes ses œuvres.

Mélanie Léger a écrit une histoire loin des clichés qu’on associe souvent à l’itinérance. Bien qu’il y ait des femmes itinérantes, elles sont souvent moins visibles dans les rues, note l’autrice. L’idée de cette histoire lui est venue lorsqu’elle a acheté sa première maison à Moncton, il y a plusieurs années.

«Tout d’un coup, mon sentiment d’appartenance à la ville a un peu changé, j’étais vraiment enracinée. Ça me faisait plaisir, mais en même temps, il y avait tout ce qui se passait au centre-ville, la sécurité dans les rues de Moncton. J’habite au centre -ville et je le vois dans mon quartier. […] J’avais tout ça qui me faisait voir que ma ville changeait.»

Elle s’est dite alors que sa maison aurait suffisamment d’espace pour loger d’autres personnes. Et si quelqu’un y pénétrait de façon clandestine… C’est ainsi que le récit a commencé à naître.

«À partir de là, je me suis posé la question qui est cette personne qui entre dans la maison et c’est la maison de qui…»

Avec ce film, Mélanie Léger espère transmettre de l’espoir et des valeurs positives et si ça peut encourager certaines personnes à être plus empathiques tant mieux. Mais elle ne veut surtout pas donner de leçon.

Une bonne partie de l’équipe d’environ 65 techniciens et acteurs sera présente à la première au Théâtre Capitol ce jeudi à 20h. Rappelons que peu de longs métrages de fiction ont été tournés en Acadie. Le film sort dans la majorité des salles de cinéma en Atlantique le 2 décembre.