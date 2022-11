David Décarie récompensé d’un prix littéraire

L’auteur et professeur David Décarie de Moncton est couronné du Prix de la critique littéraire Jean-Éthier-Blais 2022 pour son ouvrage Le rêve de Phonsine: poétique/psychocritique du cycle du Survenant de Germaine Guèvremont (Les Presses de l’Université de Montréal).

Ce prix assorti d’une bourse de 3000$ est remis par la Fondation Lionel-Groulx à l’auteur du meilleur livre de critique publié au Québec, portant sur la littérature québécoise de langue française.

La remise du prix s’est déroulée jeudi. Dans sa décision, le jury a précisé que «cet ouvrage propose une lecture minutieuse, attentive aux plus petits détails, des textes (romans, nouvelles, radio et téléromans) qui forment le Cycle du Survenant.

Il atteste de la connaissance intime qu’a David Décarie de l’œuvre de Germaine Guèvremont, de sa vie et de ses archives.

En associant l’analyse poétique à l’analyse psychocritique, l’ouvrage éclaire le processus créateur de l’autrice que les deuils, les secrets de famille et les enfants de remplacement ont fortement marquée et montre comment ils structurent les thèmes et les personnages récurrents des œuvres du Cycle. L’ouvrage nous rappelle ainsi l’importance de cette œuvre multiforme.»

David Décarie est professeur au Département d’études françaises à l’Université de Moncton où il enseigne la littérature française du XXe siècle.