Carte Blanche Acadie: la danse en partage

Sept prestations et trois films de danse livrés par des artistes de divers horizons composent le menu de l’événement Carte Blanche Acadie.

Présenté sous la forme d’un spectacle cabaret, l’événement de danse, qui en est à son 4e rendez-vous, allie simplicité et complicité avec le public pour une soirée de courtes performances aux styles variés et des créations à différentes étapes de leur production. Danse contemporaine, danse aérienne, jazz contemporain et danse traditionnelle autochtone «Fancy Shawl», figurent au programme de cette soirée. La rencontre se terminera par une discussion (en français et en anglais) avec les artistes sur leur processus de création.

«Nous visons faire de Carte Blanche Acadie un lieu de partage en danse qui n’a pas de barrières linguistiques ou culturelles, puisque la danse n’a pas de langue», a expliqué la danseuse Jalianne Li, membre du comité d’organisation.

Des danseurs anglophones, francophones et des Premières nations du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et du Québec offriront des prestations.

«Bien qu’on ait déjà programmé des danseurs de cultures différentes dans les éditions précédentes, c’est la première année que nous aurons des danseurs autochtones et nous sommes ravis de favoriser cette rencontre entre ces danseuses, leurs œuvres et le public, et de consolider nos liens avec les communautés d’artistes autochtones», a ajouté une autre membre du comité organisateur, Sylvia Kasparian.

Parmi les interprètes, on retrouve deux lauréates du prix Éloizes de l’artiste de l’année en danse, soit Monelle Doiron (2022) qui présente un film de danse avec son partenaire Denis Lanteigne et Chantal Baudouin (2018) qui dansera en duo avec Julie Goguen Carpenter.

L’événement qui est organisé en collaboration avec des associations d’artistes professionnels a lieu à la Salle Bernard-LeBlanc du Centre culturel Aberdeen à Moncton, le 26 novembre à 20h.