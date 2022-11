Les demi-finalistes d’Accros de la chanson sont maintenant connus

Quatre groupes et six artistes solos participeront à la demi-finale du 19e concours Accros de la chanson qui se tiendra le 11 février 2023.

Les dix concurrents ont été choisis au terme d’une série d’auditions qui se sont déroulées lors du colloque Équinoxe de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, du 18 au 20 novembre à Bathurst.

«Je suis impressionnée par la relève musicale francophone de notre province. La brochette de demi-finalistes pour cette 19e édition d’Accros de la chanson me permet de voir les talents et la détermination des jeunes d’ici. Ayant été à leur place, je suis heureuse de pouvoir les guider et évoluer avec eux lors des prochaines étapes», a affirmé par voie de communiqué, Émilie Landry, porte-parole d’Accros19.

Zoé Allain et Julia Schatteman de Dieppe, Léo Babineau de Fredericton, Naomie Breault de Tracadie, Bérénice Jetté de Moncton et Amélie Gautreau d’Edmundston sont les demi-finalistes solos.

Dans la catégorie groupe, on retrouve 3Dimensions de Fredericton, Mésopotamie: Les Inconnus de Dieppe, Felsen de Saint-Quentin et Pas Bâdrés de Bouctouche.