L’Ordre secret de Phil Comeau couronné du prix du public au FICFA

Après avoir fait salle comble au Théâtre Capitol, le film L’Ordre secret de Phil Comeau est couronné de la Vague coup de coeur du public au Festival international du cinéma francophone en Acadie (FICFA).

La direction du FICFA en a fait l’annonce mercredi quelques jours après la clôture du festival.

«Nous sommes très heureux de recevoir le prix du public Coup de Coeur pour notre film L’Ordre secret. Être choisi par le public parmi les 66 films en compétition au FICFA est très touchant. C’est dommage le soir de la première que le jury de cette catégorie n’était pas présent pour vivre l’émotion du public. Mais voilà, le grand public a parlé à son tour», a exprimé le cinéaste acadien.

Le jury qui lui a décerné une mention spéciale a visionné le documentaire à un autre moment, a fait savoir le cinéaste. Lors de la première mondiale, le public a offert deux très longues et chaleureuses ovations, dont une pour les 35 participants du film qui sont montés sur la scène du Capitol.

«Je suis très fier de ce film et le sujet qu’il véhicule. Je remercie la vaillante équipe, les étonnants membres de La Patente, les excellents comédiens et figurants, et les autres participants généreux du film. C’est grâce à l’ensemble du travail de tous ces gens que le public est captivé par ce film.»

Le docu-fiction (ONF) qui fait la lumière sur l’Ordre de Jacques-Cartier sortira en salle au Cinéplex de Dieppe dès le 2 décembre et au Cinéma du Centre à Caraquet à compter du 9 décembre. Phil Comeau sera présent à la première à Caraquet. Ce dernier a très hâte de présenter son documentaire dans cette ville puisque huit personnes de Caraquet font partie du film. Rappelons que Phil Comeau a également été promu Officier de l’ordre des arts et des lettres de la France lors de la première du film à Moncton.