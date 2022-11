Denise LeBlanc témoigne de la vie par l’entremise des arts

En plus des nombreux accomplissements qu’elle a réalisés au cours de sa vie, Denise LeBlanc est également artiste.

Elle vit paisiblement dans le secteur de Lourdes à Memramcook, avec son conjoint Paul Martin.

La propriété du couple devant la maison est une véritable mosaïque en soi auquelle s’assemble différentes pièces en bois de marée et des oeuvres significatives, sinon éphémères.

En fait, Denise LeBlanc propose un art qui raconte ses expériences, ses témoignages de la vie. «Pouvoir m’exprimer, faire quelque chose avec mes mains est guérissant. La vie nous amène plein d’expériences, et créer est une forme de méditation, une action qui fait du bien», informe-t-elle.

Notre lieu de rencontre se trouve dans la cabane construite par son conjoint Paul à partir de 15 portes qui leur ont été données. C’est là qu’elle crée ses œuvres durant la saison froide.

«J’ai toujours aimé faire de l’art. L’art éphémère, je ne suis pas sûre quand exactement ç’a commencé, mais c’est venu tranquillement quand j’ai vu sur Facebook d’autres personnes en faire», explique l’artiste.

«J’ai beaucoup été inspirée par les artistes de toutes sortes de médiums. J’ai commencé à faire de l’art éphémère, et l’éphémère a évolué, dans le sens que ça devient beaucoup plus arts, nature et rituel pour souligner ce qui se passe dans ma vie», raconte-t-elle à cœur ouvert.

La veille, l’artiste avait préparé une œuvre à la forme d’un mandala composé à partir de différents éléments retrouvés dans la nature. Elle a marché avec son panier et s’est laissée inspirer par ses trouvailles. «Hier c’était le 22 novembre, c’est pas mal plus limité qu’en juillet. Ça me fascine de voir la couleur que j’ai été capable de trouver malgré qu’on est au mois de novembre, déclare-t-elle.

«L’art que j’ai fait hier, sachant que tu venais ici, c’était vraiment pour le plaisir. Mais des fois, sachant par exemple que j’ai un oncle qui est décédé, je vais aller ramasser des choses et faire un art qui représente mon oncle pour souligner son départ», exprime-t-elle.

Sa création peut aussi servir à souligner des événements. Par exemple, lorsque son partenaire Paul a pris sa retraite à titre d’électricien, il avait différentes visses et petits trucs dans le fond de ses poches. Elle a réuni tous ces petits objets et a créé une œuvre éphémère pour souligner ce moment.

«Il y a souvent quelque chose qui me pousse à vouloir créer. De plus en plus, ça devient un art rituel, souvent utilisé avec la nature», admet-elle.

L’artiste peut créer partout où elle va. «J’en fait souvent lorsque je suis dans la nature. Il y en a beaucoup que c’est simplement pour le plaisir mais en faisant de l’art éphémère ça m’amène dans une autre place. C’est comme si je connecte avec moi d’une différente manière», confie celle qui avoue que l’exercice est également thérapeutique et méditatif.

Elle publie le résultat de ses œuvres sur les médias sociaux pour inspirer d’autres artistes, comme elle a été inspirée par d’autres créateurs elle-aussi. Bref, c’est une façon de redonner.

«C’est pour dire qu’on peut tous faire de l’art. L’art n’a pas besoin d’être quelque chose que l’on vend», avoue-t-elle.

Art éphémère signifie aussi que l’artiste peut se départir de sa création quand elle veut, et sans attachement particulier. Elle cite en exemple la fois où elle était à la plage en train de préparer une œuvre qu’elle avait presque terminée. À son retour, alors qu’elle était partie chercher d’autres roches, un VTT avait roulé sur son oeuvre. Pour elle, on ne connaît jamais comment et quand sera la fin.

«Si je gardais tous mes arts éphémères, on ne pourrait pas rentrer dans la cabane», illustre-t-elle.

«Ce ne sont pas toujours des œuvres qui sont longues à préparer. Des fois c’est vraiment court, mais c’est l’idée de toujours avoir de la créativité dans ma journée, énonce-t-elle. Ce n’est pas toujours à travers l’art éphémère, ça peut être de toutes sortes de manières.»

Denise LeBlanc offre parfois des retraites à La Solitude de Pré-d’en-Haut. «J’utilise l’art, la nature et les rituels pour faire nos préparations de fin de vie, et explorer ce que ça veut dire», convient l’Acadienne de Memramcook.

Pour elle, un rituel signifie prendre le temps de souligner un moment particulier, avec une intention. Il peut prendre différentes formes.

«Tout le monde est capable de créer à sa propre manière, précise-t-elle. Il y a l’art éphémère, les mots, les poèmes, le mouvement, la danse, la chanson. Il y a tellement de façons de s’exprimer», expose-t-elle.