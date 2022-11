Une nouvelle exposition de Sylvie Pilotte qui sort du cadre

L’être humain est-il dominé par son besoin de consommer? Voilà un peu le point de départ de la réflexion de l’artiste Sylvie Pilotte qui propose une nouvelle exposition d’oeuvres sculpturales sur cette thématique.

Après avoir été présentée au Centre des arts d’Edmundston, l’exposition Cornu Copiæ (corne d’abondance) est maintenant en montre à la Galerie Bernard-Jean à Caraquet. Dix œuvres, dont huit sculptures hybrides et deux grands tableaux, composent cette nouvelle collection de l’artiste de Dalhousie. Elle a commencé à travailler à ce projet de création en 2019 pendant une résidence d’artiste dans l’ancienne prison de Dalhousie. À l’époque, le projet s’intitulait Jamais rassasiés!.

«Le but était de faire des œuvres sculpturales, explorer la troisième dimension. J’avais déjà choisi de parler du thème de la surconsommation parce que je voulais intégrer des objets usuels dans mes sculptures», a expliqué en entrevue Sylvie Pilotte.

Avec le temps, le thème s’est précisé, les œuvres se sont peaufinées. Bien consciente que le thème de la surconsommation est loin d’être nouveau chez les artistes visuels, elle s’est penchée davantage sur la relation de l’humain avec l’objet dans un contexte de surconsommation. Elle voyait ça un peu comme un rapport de dominé, dominant.

«À un certain moment avec la surconsommation, je trouve qu’on devient un peu sans s’en rendre compte dominé par notre besoin de consommer. Mon imagination a fait que je me suis imaginé que la surconsommation devenait des êtres supérieurs dominant l’humain. C’est un peu comme ça que j’ai construit mes sculptures.»

Cette artiste qui a souvent travaillé avec le collage dans ses œuvres picturales a créé des sculptures hybrides aux diverses formes intégrant différents moyens d’expression. Ce sont des assemblages d’objets, de fragments d’objets et de collages. Avec ses œuvres, elle personnifie donc la surabondance et la surconsommation. Ses oeuvres assez imposantes ressemblent à des personnages issus d’un monde fantastique.

C’est la première fois qu’elle réalise des oeuvres en trois dimensions. Ce désir a germé dans son esprit en cherchant une façon de repousser ses limites et surtout pour donner davantage d’espace à son champ de création.

«Je trouvais qu’avec la troisième dimension, le cadre éclatait. Je voulais vraiment sortir du cadre de façon figuré.»

Elle a travaillé surtout à partir d’objets abandonnés et récupérés que l’on peut trouver sur le bord de la chaussée lors des grands nettoyages printaniers.

«À partir de là, je construisais et assemblais une structure qui allait supporter le reste de mes éléments. Je voulais intégrer des objets de collages et des fragments d’objets un peu comme je le fais avec des découpures de magazines.»

Les sculptures aux dimensions variables sont composées de matériaux divers, tel que des assiettes en polystyrène noir dans l’oeuvre La matrice.

«Je trouve que ça représente bien le système de reproduction qui est derrière la surconsommation.»

Une oeuvre de Sylvie Pilotte tirée de l’exposition Cornu Copiae qui a été présentée à Edmundston. – Gracieuseté Une oeuvre de Sylvie Pilotte tirée de l’exposition Cornu Copiae qui a été présentée à Edmundston. – Gracieuseté Une oeuvre de Sylvie Pilotte tirée de l’exposition Cornu Copiae qui a été présentée à Edmundston. – Gracieuseté

Susciter une réflexion

Sylvie Pilotte note que les artistes sont particulièrement sensibles aux préoccupations environnementales. Elle ne sait pas si l’art peut réellement changer quelque chose dans le cours des événements, mais il peut certainement éveiller les consciences ou du moins provoquer une réflexion.

«Les artistes qui travaillent avec les objets, ça ne date pas d’hier. N’empêche que je pense qu’il faut continuer à en parler. Dans mon cas, c’est un besoin de m’exprimer sur quelque chose qui me préoccupe. Je m’exprime à travers mes œuvres.»

L’exposition Cornu Copiæ est en montre à la Galerie Bernard-Jean à Caraquet jusqu’au 15 janvier. Le vernissage se tient le 4 décembre à 14h. L’exposition voyagera dans la province en 2024 et 2025. Elle sera présentée, entre autres, au Centre des arts et de la culture de Dieppe, au Centre Ax à Sussex et au Saint-John Arts Centre.