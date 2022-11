Fear The Leader: un groupe métal montréalais à saveur acadienne

Mine de rien, sans tambour ni trompette, Sébastien Chiasson et son groupe de type métal Fear The Leader lancent un deuxième album.

Le chanteur originaire de Lamèque explique que le groupe a pris naissance vers 2018. «On a commencé ce projet moi et Stéphane Dufour», dit-il.

À l’époque, Sébastien Chiasson faisait partie d’un groupe appelé S.I.N.

«On avait fait la dernière partie d’Éric Lapointe à Tracadie, c’est là que j’ai rencontré Stéphane, relate le chanteur acadien. Il est le guitariste d’Éric Lapointe depuis 1993 je crois. Il a joué sur pratiquement tous ses albums.»

Le guitariste montréalais a eu l’occasion d’entendre Sébastien Chiasson chanter, «Il m’avait proposé de le contacter pour des projets. Finalement, ç’a commencé là», explique le jeune homme originaire de Lamèque.

Stéphane Dufour est guitariste et compositeur musical de Fear The Leader. Sébastien Chiasson quant à lui est auteur et interprète.

«On a commencé avec un premier album et on est rendus au deuxième. C’est là qu’on est aujourd’hui», précise le chanteur de Fear The Leader.

Mauvais timing

Le premier album éponyme de 10 chansons est sorti en 2019. «On a vraiment eu un mauvais ‘‘timing’’ pour le premier album», admet-il.

Selon lui, la pandémie a ralenti le développement du groupe mais elle a aussi permis de créer d’autres chansons.

Le deuxième album composé de 11 chansons, The Beginning Of The End, est sorti le 11 novembre. Les deux musiciens sont les seuls du groupe à préparer les albums lors des enregistrements.

Pour les spectacles, ils peuvent compter sur Oscar Souto, bassiste et chanteur du groupe Anonymus, ainsi que sur Alexis Serré à la batterie.

Le chanteur de Lamèque est le seul membre du groupe qui habite au Nouveau-Brunswick, les trois autres sont de Montréal.

«C’est sûr qu’on s’est rencontrés les premières fois, mais pour l’enregistrement des deux albums, on a tout fait à distance», affirme le chanteur de l’Acadie.

Stéphane Dufour lui envoyait les mélodies et Sébastien Chiasson ajoutait les paroles à partir de la musique. Il enregistrait ses chansons et les renvoyait à Montréal.

«On se renvoyait la balle l’un à l’autre comme ça», rapporte le chanteur.

«On est ouvert à faire des shows, on attend juste la bonne occasion», lance-t-il.

En attendant un premier spectacle à venir de Fear The Leader, les inconditionnels peuvent toujours aller voir Sébastien Chiasson en spectacle le 10 décembre avec le groupe Obscure Illusions au Up’n Down Resto-Bar de Tracadie.

«J’ai comme deux ou trois projets musicaux», avance-t-il en riant.